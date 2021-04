Er zijn veel minder jonge grutto’s, kieviten en scholeksters op het boerenland

Vogels van het open boerenland zoals grutto, kievit en scholekster brengen steeds minder jongen groot. Het aantal vogels dat een of meer jongen levert, is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60 tot ongeveer 40 procent, terwijl hun nesten op de grond worden beschermd tegen maaien, mesten en beweiden. Dit staat in een rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoe het met de vogels van deze soorten is gesteld waarvan de nesten niet zijn beschermd, is onduidelijk. Ruim een kwart van deze kwetsbare vogels wordt beschermd. Vogels met nesten op erven en in struwelen die sowieso niet hoeven te worden beschermd, zoals boerenzwaluw en ringmus, doen het beter; zij brengen al jaren in ongeveer 80 procent van de gevallen jongen groot.

De vogels van het boerenland doen het al decennia lang matig tot slecht, zo blijkt uit cijfers van SOVON Vogelonderzoek Nederland; sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen, ondanks maatregelen om ze te beschermen, bijvoorbeeld via subsidies voor ‘agrarisch natuurbeheer’. Als belangrijkste oorzaak van de achteruitgang wordt meestal genoemd de intensieve landbouw. „Die heeft geleid tot een agrarisch landschap dat steeds verder af staat van de ideale leefomgeving voor (jongen van) boerenlandvogels: vochtige, kruidenrijke percelen met veel insecten, bodemdieren, zaden en voldoende rust- en schuilmogelijkheden”, schrijft het CBS. Ook is veel broedgebied verloren gegaan door onder meer aanleg van wegen en steden.

Daling aantal insecten

Het CBS noemt ook andere „mogelijke oorzaken” voor de recente daling van het aantal jonge vogels: ze worden opgegeten door andere dieren; ze worden verstoord; de weersomstandigheden zijn soms ongunstig; en ondanks de beschermende maatregelen worden ze toch vertrapt door vee en gedood bij het mesten en maaien van het boerenland.

Tenslotte kan ook de malaise onder insecten, die in aantallen en soorten achteruit zijn gegaan, hebben bijgedragen aan de gedaalde aantallen vogels van het boerenland, zowel die op het open land als op erven en struwelen. „De jongen van de twaalf onderzochte soorten zijn voor hun voeding vrijwel allemaal afhankelijk van insecten”, aldus het CBS.