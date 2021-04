Degradatiekandidaat ADO is een speelbal in een overnamestrijd

Het is de voetbalvariant van een potje Risk. Aan de ene kant oprukkende voetbalkapitalisten uit de Verenigde Staten. Aan de andere kant de Chinezen. Daartussen: ADO Den Haag, speelbal in een overnamestrijd.

Van die strijd wisten directieleden van ADO aanvankelijk niets. Totdat zij in maart via hun netwerk vernamen dat hun club te koop stond. Tot hun verbazing bleek United Vansen International Sports (UVS) uit Beijing al sinds oktober in onderhandeling over de verkoop van de club die ze in 2015 kochten.

Er werd gesproken met meerdere partijen, waar nu een potentiële deal met het Amerikaanse World Soccer Holdings (WSH) uit is voortgevloeid. Hoewel? De Amerikanen willen de aandelen graag overnemen, maar wel op hun voorwaarden. Er is nog altijd geen deal. Zelfs geen conceptversie.

Zorgen

En dat baart ADO zorgen. Naast alle sportieve malheur kampt de club inmiddels ook met financiële problemen. Van het verlies van drie miljoen euro wist de directie een miljoen weg te werken. Resteren er nog twee, veroorzaakt door een niet nagekomen betaling vanuit China.

Die twee miljoen is dan ook niet toevallig een groot obstakel in de overnamestrijd. UVS wil dat de Amerikanen direct dat bedrag overmaken als de handtekeningen zijn gezet. De mannen van WSH willen dat niet zomaar doen. Er bestaat immers het risico dat de overname door de KNVB wordt geblokkeerd – de bond screent kopers bij overnames vanaf 25 procent van de clubaandelen. En wie zegt dan tegen hen dat zij die twee miljoen euro nog zullen terugzien?

Het is een zorgwekkende kwestie, zij het minder urgent dan de prestaties op het veld. Zondag neemt ADO het op tegen Fortuna Sittard, een wedstrijd die de club moet winnen om als hekkensluiter zicht op handhaving in de Eredivisie te houden. Voor het eerst sinds de herfst is er publiek aanwezig. „We zijn verheugd jullie te verwelkomen”, roept de stadionspeaker.

Achter de schaal met vulkoeken in de perskamer zijn de twee gastheren minder opgetogen. „Ik vrees het ergste”, zegt die met zilvergrijze haren. De ander, clubspeldje op zijn revers: „Ik vind het niet eens zo erg als we degraderen. Maken we mooi een nieuwe start met die Amerikanen.”

In het Cars Jeans Stadion weten ze wat zo’n nieuwe start betekent: de club wordt dan gemodelleerd naar de wensen van een stel investeerders die geen enkele emotionele band met de club hebben, en slechts één ding willen: winst maken.

Veel potentie

De Amerikanen zien veel potentie in ADO, hoewel de degradatie na de nederlaag tegen Fortuna (0-3) onvermijdelijk lijkt. Den Haag is de derde stad van Nederland. Met potentieel 800.000 fans. Een club waar talenten uit de VS zouden kunnen rijpen en die binnen twee tot drie jaar kan terugkeren in de Eredivisie. En wie weet een keer de topdrie aanvallen.

Iets vergelijkbaars riep de Chinese jurist Wang Hui in 2015. Hij wilde met ADO naar de Champions League, al is nooit helemaal duidelijk geweest hoe. De zakenmannen uit Beijing hoopten Nederlandse voetbalkennis in China te exploiteren, als hun bijdrage voor de grote voetbaldroom van president Xi Jinping. Maar echt succesvol werd hun project nooit.

ADO was voor UVS vooral een miljoenen slurpend project op 7.500 kilometer afstand, bemoeilijkt door cultuur- en taalbarrières en hun toenemende aversie om voor suikeroom te spelen. Kon ADO niet eens zelf de broek ophouden, vroegen ze in Beijing. Antwoord vanuit Den Haag: nee.

Lees ook: Het tragische einde van een Chinese voetbaldroom

En dus stonden beide partijen afgelopen donderdag voor de tweede keer voor de rechter, hoewel er van Chinese zijde niemand kwam opdagen. ADO-directeur Mohammed Hamdi zag zich genoodzaakt om het kort geding aan te spannen, zoals ook zijn voorganger Mattijs Manders destijds geen andere uitweg zag dan zijn baas voor de rechter te dagen.

Inzet van dit kort geding was de niet nagekomen betaling van twee miljoen euro. Doordat de Chinezen het geld niet hebben gestort, is in Den Haag de nood zo hoog opgelopen dat Hamdi vreest de salarissen over mei niet meer te kunnen betalen.

Zitting

Opmerkelijk was dat de directeur een uur voor de zitting nog een e-mail vanuit China ontving of hij het kort geding kon cancelen. Een signaal dat er volgens de club op duidde dat het UVS wel degelijk wat kon schelen. Toch rekent ADO zich niet rijk: mocht de rechter de club maandag in het gelijk stellen, dan zal UVS niet automatisch betalen. Wel biedt het vonnis ADO de mogelijkheid om met de gemeente en de Belastingdienst in gesprek te gaan over uitstel van betalingen. Als een bewijs dat het toch vooral de schuld van UVS is, niet die van ADO.

Op de achtergrond van dit conflict hebben de Amerikaanse kopers inmiddels hun onvrede geuit over twee aan ADO gelieerde organen. Het gaat om de vereniging HFC ADO Den Haag die als minderheidsaandeelhouder waakt over zaken als het logo, de clubkleuren en de jeugdopleiding. De andere is de Stichting Toekomst ADO, die de financiën van de club controleert.

Wat de Amerikanen stoort is de bureaucratie erachter: beide partijen hebben een stem in de ophanden zijnde overname. De zakenmannen uit de VS willen juist zo min mogelijk bemoeienis. Zij willen bijvoorbeeld dat de stichting wordt opgeheven.

„Met de Chinezen hebben wij het nodige leergeld betaald”, zegt Ronald Florisson, die namens beide organen het woord voert. „Er valt best te praten over opheffing, maar wij geven onze stem niet zomaar op. Laat de Chinezen en Amerikanen eerst maar eens met een getekende principeovereenkomst over de brug komen.”