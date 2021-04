Winst voor PSV (1-0) voorkomt mogelijk vroeg kampioensfeest van Ajax

PSV heeft zaterdagavond met krappe cijfers gewonnen van FC Groningen: het werd 1-0 in Eindhoven. Dat was genoeg om een eventueel titelfeest van Ajax dit weekend te voorkomen. Door de winst heeft PSV zelf afstand genomen van AZ, in de strijd om de tweede plaats. Ajax en AZ treffen elkaar op zondag.

De thuisploeg kreeg de bal in totaal vier keer in het doel achter doelman Sergio Padt van Groningen. Drie keer werd een doelpunt - van achtereenvolgens Eran Zahavi, Cody Gakpo en Donyell Malen - afgekeurd door de VAR. Met nog een half uur officiële speeltijd kreeg Zahavi een strafschop vanwege een handsbal van Wessel Dammers. Die wist hij te benutten, waardoor PSV op voorsprong kwam. Vanwege de vele interventies van de videscheidsrechter was er een lange extra speeltijd, waarin Padt bijna de gelijkmaker binnen kopte.

In het Philips Stadion waren zaterdagavond vierduizend toeschouwers aanwezig. De Eredivisiewedstrijd was tevens een testevenement, om te kijken naar mogelijkheden om publiek aanwezig te laten zijn.

Zaterdagavond troffen ook Sparta en VVV Venlo elkaar. Sparta wist zich met 2-0 veilig te stellen in de Eredivisie, voor Venlo was het de elfde nederlaag op rij. De club staat op de zestiende plaats in de competitie en kan zondag worden gepasseerd door FC Emmen. Eerder op de zaterdag boekte PEC Zwolle een zege tegen sc Heerenveen: ook 2-0.