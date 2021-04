Voorbeeldfunctie

Met de fiets wachtend voor het rode stoplicht, bij een druk kruispunt tussen de kinderen, word ik voorbij gefietst door een dame op leeftijd. Als het groen is, fiets ik haar achterna met het voornemen haar aan te spreken op haar voorbeeldrol en het gevaar. Even verderop zie ik haar fiets tegen een tuinhek staan, terwijl ze zelf naar een voordeur loopt. Terwijl ik afrem zie ik een boek onder haar snelbinders zitten: Uw leven na de dood.

