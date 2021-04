Tien jaar na de schietpartij in De Ridderhof

‘Je kunt je kinderen sturen, proberen te helpen ook, maar hun lot heb je uiteindelijk niet in handen.” Aan het woord is AD-verslaggever Carla van der Wal. Op 9 april 2011 was zij als een van de eersten ter plaatse in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn, waar de jonge Tristan van der Vlis in drie minuten zes mensen had doodgeschoten, en vervolgens ook zichzelf doodde.

In de podcast Wat dreef Tristan? maakt Van der Wal met collega Marco Gerling een reconstructie. Ze praten met ooggetuigen, oud-klasgenoten van Van der Vlis, politie, justitie en de GGZ. Ook proberen ze de ouders van de schutter te spreken, die nog altijd om de hoek van De Ridderhof wonen. Tien jaar na die dag in april brengen de verslaggevers het verhaal tot leven met een indrukwekkende hoeveelheid informatie.

Misdaad Zes afleveringen van 25 min. AD

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven