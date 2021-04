Korte brand op olietanker voor Syrische havenstad, mogelijk door aanval

Op een olietanker in wateren nabij de haven van de Syrische stad Baniyas heeft zaterdag enige tijd een brand gewoed. Het vuur kon snel worden gedoofd volgens het Syrische ministerie van Olie. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat in Londen is gevestigd en via sociale media nieuwsberichten verifieert, zijn bij het incident drie mensen om het leven gekomen.

Er is nog veel onduidelijk over de toedracht, en internationale persbureaus maken melding van uiteenlopende berichtgeving door verschillende staatsmedia. Het lijkt erop dat het vaartuig is getroffen door twee raketten. Volgens het Syrische persbureau Sana werden die afgevuurd door een drone, waarbij het televisiestation al-Mayadeen in Damascus bericht dat Israël achter de aanval zat.

Het is aannemelijk dat de olietanker vanuit Iran naar Syrië was gevaren. Voor de olietoevoer is Syrië bijna volledig afhankelijk van het andere land, want andere landen leveren vanwege internationale sancties geen olie aan het regime in Damascus. Al-Alam TV, een Iraanse nieuwszender, omschrijft de getroffen olietanker inderdaad als een Iraans schip, terwijl het Iraanse persbureau Tasnim meldt dat het onder een andere vlag voer.