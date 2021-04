In verwachting, maar niet gelukkig

Gefeliciteerd, u bent zwanger! Een baby krijgen hoort een gelukkige gebeurtenis te zijn. Toch gaat dat niet voor iedereen op. Maar liefst één op de tien vrouwen krijgt psychische problemen rond de zwangerschap. In Zwarte Muisjes van journalist Maarten Dallinga en researcher Denise Hilhorst, gemaakt voor het ministerie van VWS, worden Sanne en haar partner Jelte een jaar gevolgd. Na de geboorte van hun inmiddels vierjarige zoon kreeg Sanne een postnatale depressie. Nu is ze weer zwanger. Zal het dit keer beter gaan? Verder komen andere vrouwen aan het woord die rond hun zwangerschap depressief en angstig werden, in een psychose raakten of PTSS kregen. „Ik wilde mijn zoontje niet zien, ik wilde mijn man niet zien, ik wilde dat iedereen wegging en dat ik kon slapen.”

Geestelijke gezondheid Wekelijks 2 afl. van 30 min. Ministerie van VWS