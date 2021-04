Het perfecte leven van de momfluencers

De Amerikaanse journalist en moeder van twee kinderen Jo Piazza heeft een verslaving. Uren scrollt ze door haar Instagram-tijdlijn langs foto’s van moeders met perfecte levens. Gezinnetjes lachend op het strand, slaapkamers met smetteloos wit beddengoed, kinderen die groene sapjes drinken. Tegelijkertijd prijzen die perfecte moeders artikelen en voeding aan, die zo’n leven mogelijk zouden maken. In Under the influence with Jo Piazza duikt ze dieper in de miljardenindustrie van de ‘momfluencers’. Ze vertelt over de opkomst van influencermarketing en stelt vragen over de commercialisering van het moederschap. Moeten kinderen beter beschermd worden? Om de professionele moeders beter begrijpen, wordt Piazza zelf momfluencer. Spoiler: ze houdt het niet lang vol.

Influencers 10 afleveringen van 40 min. iHeartRadio

