Grote natuurbrand in België na legeroefening, Nederlandse heli blust mee

In de omgeving van het Belgische Brecht, niet ver van de Nederlandse grens, woedt sinds vrijdagavond een grote natuurbrand nadat daar een legeroefening werd gehouden. Een woonwijk en een camping in de plaats Wuustwezel zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand ontstond bij een schietoefening in het natuurgebied annex militair oefenterrein, waar het door gebrek aan regen erg droog was.

Het gebeurt vaker dat bij schietoefeningen brand uitbreekt, maar vrijdag kon de Belgische leger niet tijdig reageren. De enige bluswagen bleek voor onderhoud in de garage te staan, meldt de Vlaamse publieke omroep VRT. Bovendien zouden degenen die hem konden besturen al vijf jaar met pensioen zijn. Omdat België tevens geen geschikte blushelikopter heeft, is de hulp ingeroepen van de Nederlandse krijgsmacht - die bij het blussen assisteert met een Chinook-helikopter. Er komt volgens VRT-journalist Jens Franssen waarschijnlijk nog een onderzoek naar wat er allemaal mis is gegaan.

Hoewel vrijdagavond berichten binnenkwamen dat de brand onder controle is, sprak burgemeester Sven Deckers van Brecht dit zaterdagochtend tegen. Volgens hem is de vlammenzee enkel ingedamd. „Het vuur is omschreven, maar de brand is absoluut nog niet onder controle”, aldus Deckers tegenover de Belgische zender Radio 1. De geëvacueerde bewoners en campinggasten kunnen daarom nog niet terugkeren.