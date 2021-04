Gouden Ganzenveer voor NRC-literatuurcriticus Margot Dijkgraaf

Margot Dijkgraaf, onder meer werkzaam als literatuurcriticus voor NRC, ontvangt de Gouden Ganzenveer. Dat heeft voorzitter Jet Bussemaker zaterdag bekendgemaakt tijdens het NPO-radioprogramma De Taalstaat. De prijs wordt vrijwel ieder jaar door de betrokken stichting toebedeeld aan een persoon of een instelling die van grote betekenis is (geweest) voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. De uitreiking zal in september plaatsvinden.

Dijkgraaf (1960), woonachtig in Amsterdam, schrijft al zo’n dertig jaar over literatuur, voornamelijk voor NRC. Daarnaast is ze onder meer schrijver, interviewer en debatleider. Ze publiceerde een aantal boeken over Franse en Europese literatuur en organiseert bijeenkomsten om het gesprek tussen Nederlandse en buitenlandse kunstenaars en schrijvers op gang te brengen. Daarnaast was ze jarenlang bestuurslid van de Libris Literatuur Prijs en de Jan Hanlo Essayprijs.

De Gouden Ganzenveer werd in 1955 voor het eerst uitgereikt aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en is sindsdien 34 keer toegekend. De juryleden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de politiek, cultuur en wetenschap. Afgelopen jaar werd de prijs uitgereikt aan schrijver Abdelkader Benali en in 2019 ging de Gouden Ganzenveer naar essayist en historicus Ian Buruma.