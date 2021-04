Directie AT5 zet na 25 jaar adjunct-hoofdredacteur op straat

De directie van de Amsterdamse stadszender AT5 heeft adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk na een dienstverband van 25 jaar ontslagen wegens een „verschil van inzicht” over de journalistieke koers. Dat bevestigen twee redacteuren van AT5 zaterdagochtend na berichtgeving door dagblad Het Parool en regiozender NH Nieuws vrijdagavond.

Pronk liet vrijdagochtend in een interne e-mail weten dat ze ontslagen is wegens een conflict met de directie over de journalistieke koers van AT5. De redactie zegt tegen Het Parool „journalistiek onthoofd” te zijn en noemt het vertrek „onnodig”.

Volgens Alphons Martens, sinds juni vorig jaar directeur van AT5, zal zo snel mogelijk gezocht worden naar een opvolger van Pronk. „Het heeft enorme impact, maar het bleek dat we er inhoudelijk niet uitkwamen.” Het is onduidelijk om welk verschil van inzicht het precies gaat.

Pronk werkte sinds 1996 bij de zender na een studie journalistiek in Utrecht. Bij AT5 was zij eerst actief als redacteur en eindredacteur en sinds 2016 als adjunct-hoofdredacteur, waardoor ze inhoudelijk medeverantwoordelijk was voor de koers van de stadszender. Aangezien AT5 al enige tijd geen hoofdredacteur meer heeft, was Pronk de facto het hoofd van de redactie.