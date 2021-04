Brokstukken Indonesische onderzeeër aangetroffen, ‘geen hoop op overlevenden’

De Indonesische marine heeft brokstukken gevonden die zeer waarschijnlijk van de sinds woensdag vermiste onderzeeër KRI Nanggala 402 afkomstig zijn. Er zijn onder meer gebedskleedjes, een fles smeerolie en een onderdeel gevonden dat torpedo’s rechthoudt. De ontdekking van dit „authentieke bewijsmateriaal” wijst er volgens stafchef Yudo Margono van de Indonesische marine op dat er geen hoop meer is voor de 53 vermiste opvarenden.

Woensdag dook de KRI Nanggala 402 voor de kust van Bali onder het wateroppervlak voor een oefening, maar kwam niet meer boven. Eerste pogingen om het vaartuig te vinden mislukten. Later in de zoektocht werden op de plek waar de onderzeeër zijn laatste duik zou hebben genomen oliesporen op het water waargenomen. Dit kon volgens marine-stafchef Margono duiden op een lek in de olietank, of een poging van de bemanning om brandstof te lozen zodat de onderzeeër lichter zou worden en misschien naar het oppervlak kon drijven. Volgens berekeningen was er genoeg zuurstof aan boord om het tot zaterdag uit te houden. Op een diepte tussen de 600 en 700 meter werd zaterdag een „sterk magnetiserend” object gemeten. Dat is een stuk dieper dan de 200 meter die de romp van de boot aankan voordat deze zou bezwijken onder de waterdruk.

Indonesië beschouwt de onderzeeër niet langer als vermist, maar gaat ervan uit dat de boot als verloren moet worden beschouwd. De VS, Maleisië en Australië hebben vliegtuigen en schepen gestuurd om te helpen bij het opsporen en bergen van de onderzeeër. De KRI Nanggala 402, oorspronkelijk in Duitsland gebouwd, werd in 1981 in dienst genomen bij de Indonesische marine.