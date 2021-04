ASEAN-landen tegen Myanmar: stop geweld tegen burgers

De militaire junta die sinds een staatsgreep in februari de dienst uitmaakt in Myanmar moet de democratie herstellen en geweld tegen burgers stoppen. Dat hebben de leiders van tien Zuidoost-Aziatische landen zaterdag gezegd tegen Myanmar, in een bijeenkomst van het overlegorgaan ASEAN. Volgens een officiële verklaring heeft Myanmar welwillend gereageerd op de eisen.

Joko Widodo, de president van Indonesië die de andere leiders ontving, noemde de situatie in Myanmar „onaanvaardbaar”. In Jakarta was ook de Myanmarese generaal Min Aung Hlaing uitgenodigd, die zijn eerste buitenlandse bezoek bracht na de coup van 1 februari. Het leger zette toen de regering van Aung San Suu Kyi buiten spel. De bekende civiele leider zit sindsdien vast en is onder meer beschuldigd van corruptie. Volgens het leger was haar herverkiezing in november 2020 het resultaat van verkiezingsfraude. De coup heeft geleid tot grootschalig verzet tegen de militairen. Al wekenlang gaan tienduizenden burgers de straat op. Het leger treedt daar hard tegen op: volgens organisaties die burgerrechtenschendingen onderzoeken, zijn daarbij ruim 740 demonstranten omgekomen.

Aan die harde repressie moet een eind komen, stellen de ASEAN-leiders. Eerder hadden andere internationale fora zich kritisch uitgelaten over het optreden van de junta. In de VN-Veiligheidsraad waarschuwde een speciaal rapporteur voor verdere escalatie en een burgeroorlog. De ASEAN-leiders willen ook dat humanitaire hulp kan worden geboden aan getroffen burgers, zoals mensen die in de recente chaos ontheemd of op drift zijn geraakt. Artsen in de stad Bago lieten eerder aan internationale journalisten weten dat zij door militairen ervan werden weerhouden om medische zorg te bieden aan demonstranten of omstanders die gewond waren geraakt.

Een mediator en nationale dialoog

Inmiddels heeft ook de regering van nationale eenheid (NUG), gevormd door parlementariërs van de verjaagde regering van Suu Kyi en enkele andere groeperingen in Myanmar, gereageerd op de ASEAN-verklaring. Die NUG, eerder nog verbolgen over het feit dat zij niet waren uitgenodigd voor de vergadering, laat aan persbureaus weten de uitkomsten „bemoedigend” te vinden.

De ASEAN-leiders hebben een mediator aangewezen die een proces van „een zinvolle, inclusieve politieke dialoog” kan begeleiden in Myanmar en erop kan toezien dat de eisen inderdaad worden ingewilligd. Persbureau Reuters signaleert dat voor een verzoenende dialoog wel de vrijlating van de vastgezette politici nodig is. Aung San Suu Kyi en enkele van haar partijgenoten worden op geheime locaties vastgehouden en zijn sinds 1 februari niet in het openbaar gezien.