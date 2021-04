Sigrid wist niet of ze in 2019 in de Trêveszaal was toen de regering besloot om wat essentiële documenten voor de Kamer achter te houden. Misschien was ze in Niger. Dat moest ze even nakijken. Grappig dat Ruttegedrag van onze politici. Marks Alzheimer is duidelijk besmettelijker dan de Britse variant van Covid. Want even op een rijtje: Annemarie had op 1 april tijdens haar openbare verkennersverhoor grote gaten in haar kortetermijngeheugen, Kajsa hebben we tijdens datzelfde debat zwetend naar herinneringen zien happen en nu begint het bij Sigrid ook al te schemeren. Ik zou het nog wel weten als ik er in 2019 bij zat toen collectief besloten werd om de Kamer te naaien. En inmiddels weten we: Niks Niger. Sigrid zat er gezellig bij. Maar misschien zat ze tijdens die vergadering te dromen over haar ‘nieuwe leiderschap’ en over de kleur van de gympies die ze daarbij zou dragen.

Ik sprak een hardcore VVD’er die bloedlink is op degene die gelekt heeft richting RTL. Het besodemieteren van het parlement vond hij geen probleem. Dat was volgens hem all in the game. Lubbers deed dat ongetwijfeld ook al. Op dit punt heb ik hem niet tegengesproken. En Kok? Ik twijfel. Ik hoop zo van niet. En Balkenende? Geen domme vragen stellen.

Het was een heerlijke week trouwens. Eerst de oliedomme voetbalmaffia die een eigen competitie wilde starten waarin je tien keer zoveel kunt verdienen en waar je nooit uit kan degraderen. Een soort Koningshuis dus. De internationale voetbalbonden waren woedend over dit snode plannetje. Op deze manier werd de edele voetbalsport vermoord. Dat zeiden types die er geen enkele moeite mee hebben dat de komende WK in 2022 in de woestijn van Qatar gehouden wordt. In stadions waar bijna zevenduizend Aziatische slaven het loodje hebben gelegd bij het ophangen van de verfrissende airco’s. Want voetballen in 50 graden Celsius is niet gezellig. Ook ongezond.

Dat de clubeigenaren zo’n league verzinnen verbaast niemand. Dat zijn wereldvreemde Amerikanen, Russen en Arabieren en die weten alleen wat er leeft in de skyboxen. Ieder contact met de gewone supporters zijn ze al jaren kwijt. Toen ik heel lang geleden zeventien was kocht ik in het toenmalige Ajax-stadion De Meer elke thuiswedstrijd een jongenskaartje voor 50 cent en als we ons een week misdroegen kwam Ajax-voorzitter Jaap van Praag ons persoonlijk toespreken. Als we nog een keer zulke schandelijke liedjes zongen zou de club stoppen met de goedkope jongenskaartjes. Toen was Ajax nog een club. Een voetbalclub. Nu is het een beursgenoteerd handelshuis en om de jongenskaartjes van 50 cent wordt keihard gelachen.

Maar de storm in het glaasje voetbalwater was nog niet gaan liggen of we hoorden dat onze nationale lachebek Gerrit Zalm onnodig beschadigd was. Dat „onnodig beschadig” waren zijn eigen woorden. Zijn voormalige werkgever ABN Amro had onder zijn leiding uitgebreid zitten tukken terwijl criminelen duizenden witte wasjes in de bankkluizen draaiden. Ik begreep ook dat ze een paar keer gewaarschuwd waren, maar daar had Gerrit, die het bankvak bij de integere Dirk Scheringa geleerd heeft, gezonde schijt aan. Deze week kwam de huidige baas van ABN Amro deemoedig vertellen dat ze geen schuld bekenden, maar wel een boete van 480 miljoen euro betaalden. Als dat geen humor is. Ik weet dat deze woorden in de gemiddelde skybox goed begrepen worden. Daar verslikt niemand zich in zijn of haar kaviaar als een of andere gladde Zuidas-advocaat dit soort pertinente onzin staat te blaten.

Over Gerrit Zalm maak ik me trouwens geen zorgen. Deze flipperkoning lult zich er wel uit. Ik vrees dat de notulen van de directievergaderingen uit die tijd geheim zijn en dat we dus nooit te weten komen welk spelletje er gespeeld is. Dat ligt anders bij de notulen van onze Mark en consorten. Aanstaande maandag lezen we of Wopke die Pieter echt een oelewapper vond. Of wordt dat weer zwart gelakt? Het zal mij benieuwen. Maar eerst ga ik mijn vrouw sensibiliseren. Daar is ze namelijk hard aan toe.

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven