#45 Integriteit, bestuurscultuur en een gebrek aan regels

De politieke bestuurscultuur is niet alleen op het Binnenhof een probleem. In de provinciale politiek in Limburg vond er afgelopen weken een aardverschuiving plaats. Een burgemeester, de commissaris van de Koning en alle zeven gedeputeerden ontslag na onderzoek van NRC-journalisten Joep Dohmen en Paul van der Steen.

In deze Haagse Zaken hoor je van Titia Ketelaar en Joep Dohmen hoe het komt dat die integriteitskwesties zo vaak voorkomen in de lokale politiek, welke integriteitsregels er gelden voor lokale politici en of die afdoende zijn.

@LamyaeA // @joepdohmen // @titia_k

