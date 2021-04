Zondag op Urk, tijd voor livestream

De meeste kerken laten maar een beperkte hoeveelheid bezoekers toe. Zelfs de Sionkerk, die vorige maand besloot de kerk open te stellen – met landelijke ophef en belaging van journalisten tot gevolg – beperkt het aantal bezoekers. Velen volgen de kerkdienst deze dagen dus via livestream.

Fotograaf Lianne Snoek, zelf inwoner van Urk, legde kerkgangers thuis vast: „Ik wilde de mooie kant van Urk laten zien. We zijn met de kerken negatief in het nieuws geweest, maar de meeste mensen volgen de dienst thuis ‘op z’n suunes’ (Urks voor: met de mooiste kleren aan, red).”

Verslonzen zullen de Urkers niet. Studenten of thuiswerkers zullen wellicht weleens met hartjesonderbroek of in konijnenpantoffels achter Zoom plaatsnemen, maar de Urker is steevast van top tot teen zondags gekleed. Broers Tiemen en Andries de Boer hijsen zich graag ‘knap in ’t pak’. Lianne Snoek: „Als je naar de koning gaat, trek je ook geen gescheurde spijkerbroek aan!” Huisgenootjes Lisa en Annemarie streamen de dienst in nette bloemenjurken. Pas na de dienst spelen en zingen ze samen liederen. Tijdens de dienst zingen kan niet meer: het is moeilijk harmoniseren over Zoom.

De pasgetrouwde Paulus en Judith van Slooten steken een kaars aan en lezen mee uit de huwelijksbijbel.

Sommigen kiezen ervoor wél naar de kerkdienst te gaan. Onder hen de geboren Bosschenaar Bjørn Ter Velde. In zwarte klederdracht, inclusief glimmende houten klompen, vertrekt hij op zondag met bijbel onder de arm naar het gebedshuis. Zijn in Urk geboren vrouw volgt de dienst vanuit huis. En ook de zoons van Maria de Boer-Snijder trekken met gel in de haren en uniforme klederdracht naar de kerkdienst, maar dan alleen op de belangrijkste dagen – Kerst, Pasen, Pinksteren.