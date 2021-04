Zij toonde voor het eerst quantumverstrengeling aan

Ongekend Ze waren belangrijk voor de wetenschap, maar deze ongekende vrouwen stonden in de schaduw. ~ Chien-Shiung Wu ~ ~ 1912-1997 ~

Volgens vele collega’s was het de grootste vergissing van het Nobelcomité ooit: het besluit in 1957 om de Nobelprijs voor Natuurkunde enkel toe te kennen aan Tsung-Dao Lee en Chen-Ning Yang. Die twee theoretisch fysici hadden weliswaar het in de deeltjesfysica cruciale idee van ‘pariteit-schending’ voorspeld, maar het was Chien-Shiung Wu die het fenomeen experimenteel had aangetoond. Pas twintig jaar later kreeg zij voor haar inmiddels legendarische experiment de Wolf-prijs, vaak gezien als troostprijs voor mensen die de Nobelprijs zijn misgelopen.

Alleen al daarom kan Wu hier niet ontbreken. Tijdens een lange carrière aan de Columbia Universiteit in New York zette zij bovendien een trits andere toonaangevende experimenten op haar naam. Wetenschapshistorici benadrukken steeds vaker dat Wu in 1949 ook als eerste ‘quantumverstrengeling’ aantoonde – het intrigerende idee dat de quantumtoestanden van twee deeltjes zo nauw met elkaar verweven kunnen zijn dat ze instantaan blijven reageren op veranderingen in hun wederzijdse quantumtoestanden, zelfs als ze ver van elkaar verwijderd raken. Cruciaal waren verder de experimenten in 1949 en in de jaren 60 waarin ze het zogenoemde bètaverval verfijnd in kaart bracht.

Niet via de hoofdingang

In China was Wu als één van vier kinderen opgegroeid tussen boeken en verhalen uit de wetenschap en de literatuur. ‘Negeer obstakels’ en ‘blijf altijd vooruit lopen’ drukten haar intellectuele en maatschappelijk geëngageerde ouders Wu op het hart. En dat deed zij. Eerst op de Ming-De-basisschool voor meisjes die haar vader in Liuhe in Jiangsu had opgericht. Daarna op een meisjeskostschool die aansluitend een opleiding tot docent bood. Vervolgens tijdens haar natuurkundestudie die ze afsloot aan de prestigieuze Academica waar ze bij Jing-Wei Gu afstudeerde. Op advies van Gu, die dat zelf ook had gedaan, toog Wu daarna naar Chicago om te promoveren. Maar daar aangekomen, in 1936, merkte ze geschokt dat vrouwen niet eens de hoofdingang van de universiteit mochten gebruiken.

Wu’s geluk was een ontmoeting met Luke Yuan, die net als zij uit een bemiddeld gezin kwam, en die haar de vooruitstrevender Universiteit van Berkeley in Californië liet zien. Toch kwam Wu’s loopbaan niet vanzelfsprekend van de grond, zelfs niet toen ze vier jaar later cum laude gepromoveerd was. Het kostte haar als Aziatische vrouw moeite om een universitaire baan te vinden. Pas nadat ze in 1944-’45 bij het Manhattan Project opnieuw had laten zien wat ze waard was, kreeg haar carrière vleugels. Ze kreeg een aanstelling aan Columbia University in New York, werd daar in 1958 hoogleraar, kreeg in 1975 (!) evenveel salaris als haar mannelijke collega’s, en werd, onder veel meer, in 1975 de eerste vrouwelijke president van de American Physical Society. The first lady of physics werd ze toen genoemd en collega’s vergeleken haar met Marie Curie.

Carrière maken

Wu zelf benadrukte dat het in China veel gewoner was dat vrouwen carrière maakten en dat er daar veel meer vrouwelijke fysici waren. „Er bestaat een misverstand in Amerika dat vrouwelijke natuurwetenschappers slonzige vrijsters [ongehuwde vrouwen] zijn. Dat is de schuld van mannen. In de Chinese maatschappij wordt een vrouw gewaardeerd om wat ze is en moedigen mannen haar aan om te presteren, en blijft ze toch helemaal vrouwelijk.”

Tegelijk was Wu kritisch op haar moederland en sprak zich bijvoorbeeld scherp uit tegen het overheidsgeweld bij de Tianmen-protesten. Na haar dood werd haar as begraven onder het schoolplein van de voormalige school van haar vader. Net als de as van haar man Yuan die haar, en ook dat had Wu met Curie gemeen, altijd had aangemoedigd.