Zeker tien doden en ruim honderd vermisten bij schipbreuk voor kust Libië

Zeker tien mensen zijn eerder deze week omgekomen bij een schipbreuk voor de Libische kust. Van de overige 120 opvarenden van de rubberboot, allen migranten, is nog geen teken van leven gevonden, zo heeft hulporganisatie SOS Mediterranée donderdagavond bekendgemaakt. Een andere boot die tegelijk in nood raakte en veertig opvarenden telde, is nog vermist.

Hulpmedewerkers van de Ocean Viking, een reddingsschip van SOS Mediterranée, werden eerder deze week gewaarschuwd dat drie boten op ten minste tien uur afstand in een noodsituatie verkeerden. Reddingswerkers zochten in samenwerking met drie koopvaardijschepen naar twee van de boten. Op dat moment waren de omstandigheden op zee volgens de organisatie „extreem moeilijk”, met golven tot zes meter hoogte.

SOS Mediterranée vond de rubberboot gekapseisd ten noordoosten van de Libische stad Tripoli. Daarbij werden „minstens tien” lichamen in het water gevonden. De andere boot, met zeker veertig opvarenden, is nog niet terecht. De kans dat zij nog levend terug worden gevonden is klein, zei een van de opvarenden van het reddingsschip tegen persbureau ANP. Wat er met het derde vaartuig in nood is gebeurd, is niet bekend.

De Middellandse Zee wordt vaker gebruikt als route voor migranten om naar Europa te komen, soms met krakkemikkige boten en gefaciliteerd door mensenhandelaren. Dit jaar kwamen al 453 migranten om op de Middellandse Zee, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie. De meerderheid kwam vanuit Libië en Tunesië.