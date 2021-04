Zanger Boudewijn de Groot stopt met optreden

Boudewijn de Groot stopt per direct met optreden. De 76-jarige zanger blijft wel teksten schrijven en muziek maken, zo heeft hij op zijn website bekendgemaakt. De Groot stond 56 jaar op het podium en is bekend van nummers als ‘Welterusten, mijnheer de President’ (1966) ‘Het land van Maas en Waal’ (1967) en ‘Avond’ (1996).

De Groot had in 2020 als afscheidstournee een concertreeks van de Vreemde Kostgangers gepland staan, de band die hij vormt met George Kooymans en Henny Vrienten van respectievelijk de bands Golden Earring en Doe Maar. Vanwege de coronacrisis werd deze uitgesteld tot 2022. Begin dit jaar werd bekend dat gitarist en zanger Kooymans lijdt aan de spierziekte ALS en niet meer op zal treden. Daardoor zijn ook de concerten van de Vreemde Kostgangers afgezegd.

Daarmee komt als een „spreekwoordelijke nachtkaars” een eind aan de podiumcarrière van De Groot, zo schrijft hij zelf. „Maar dat wil niet zeggen dat ik ook stop met muziek maken”, aldus de zanger. „Dat laatste heb ik de afgelopen jaren al ruimschoots gedaan en ik hoop het even ruimschoots te kunnen blijven doen.” Hij zegt onder meer een aantal kinderliedjes te hebben geschreven. Deze moeten in de toekomst worden uitgegeven als cd bij een boek met teksten, verhalen en tekeningen. Ook is De Groot van plan een boek uit te brengen met daarin een overzicht van en achtergrond bij al zijn eigen werken. „Kortom: ik blijf bezig!”

