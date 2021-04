Wie beter hoort wordt niet dement – is het zo simpel?

Het beste wat je kunt doen om dementie te voorkomen? Een gehoorapparaat nemen als je merkt dat je iets slechter gaat horen naarmate je ouder wordt. Dat is althans de boodschap van een invloedrijke review die de Commissie voor Dementiepreventie vorig jaar publiceerde in het Britse medische tijdschrift The Lancet. Gehoorverlies is volgens de experts die het rapport opstelden de belangrijkste beïnvloedbare risicofactor op dementie. Een slecht gehoor verklaart 8 procent van alle gevallen van dementie.

In 2017 publiceerden de experts van The Lancet een eerste rapport over vermijdbare oorzaken van dementie. Toen al concludeerden ze al dat slechthorendheid een sterk verband houdt met cognitieve achteruitgang, maar bleven ze voorzichtig in de interpretatie daarvan. „Welk mechanisme hierachter schuilgaat is nog niet duidelijk”, schreven ze toen, „En evenmin is duidelijk of gehoorapparaten dementie kunnen voorkomen of vertragen.”

Drie jaar later zijn de experts plots veel stelliger: elke 10 decibel gehoorverlies vertaalt zich bij ouderen in een verminderde prestatie van het geheugen. En: de uitkomsten van drie studies „suggereren dat gehoorapparaten ouderen beschermen tegen dementie”.

Er is een verband tussen achteruitgang van het geheugen en gehoorverlies

Die conclusie is veel te voortvarend, vindt epidemioloog Arfan Ikram van het Erasmus MC in Rotterdam. „Het staat als een paal boven water dat er een verband is tussen gehoorverlies en achteruitgang van het geheugen”, zegt hij, „maar het is vaak lastig om aan te tonen wat oorzaak en gevolg is.”

De veelheid aan risicofactoren vormt een haast onontwarbare kluwen. Behalve geheugenverlies noemt The Lancet bijvoorbeeld ook een laag opleidingsniveau, depressie, lichamelijke inactiviteit en eenzaamheid als oorzaak, factoren die elkaar onderling allemaal kunnen beïnvloeden. „Je krijgt te maken met allerlei kip-eikwesties”, zegt Ikram. „In vaktermen heet dat omgekeerde causaliteit. In epidemiologische studies moet je daar streng naar kijken.”

Dat deed Ikram ook toen hij de relatie tussen slechthorendheid en geheugenverlies onderzocht binnen de ERGO-studie, een langlopend gezondheidsonderzoek onder een deel van de bevolking in Rotterdam. In de publicatie die daarover verscheen laat Ikram zien dat al te snelle conclusies een verkeerd beeld kunnen geven. „Inderdaad zien we dat mensen bij wie het gehoor minder wordt, cognitief sneller achteruit gaan, en ook dat ze na verloop van jaren veel vaker dement worden. Maar zowel gehoorverlies als dementie neemt toe met de leeftijd. Als we daarvoor corrigeren, dan blijkt het oorzakelijke verband weg te vallen.”

Dementie is inderdaad „een complexe multifactoriële aandoening”, zegt ook Marcel Olde Rikkert, geriater en directeur van het Alzheimer Centrum aan het Radboudumc in Nijmegen. „Er zijn niet alleen vele mogelijke oorzaken van dementie, maar deze invloeden kunnen elkaar onderling ook versterken of afzwakken. Dat maakt het ingewikkeld.”

Haken en ogen

Toch is Olde Rikkert minder afwijzend dan Ikram. De uitkomsten van onderzoeken spreken elkaar soms nog tegen, geeft hij toe, „maar samenvattend is er een grote bak aan data die erop wijst dat gehoorverlies een rol speelt bij het ontstaan van dementie. Of we dit proces nog kunnen bijsturen door hierop in te grijpen, dat weten we inderdaad nog niet zo zeker.”

Ook Sander Ubbink, audioloog in het UMC Groningen, is nog niet overtuigd. „Studies met hoortoestellen laten licht positieve effecten zien op geheugenverlies, maar er zitten nog wel haken en ogen aan de manier waarop het bewijs is verzameld. Veel studies baseren zich op zelfrapportage van deelnemers, volgen mensen te kort om duidelijk verschil te zien of zijn simpelweg te klein.”

Foto Getty/Illustratie Fien Rijks

Overtuigend bewijs zal moeten komen van langlopende vergelijkende studies, waarbij de helft van de ouderen een gehoorapparaat krijgt en de andere helft niet. Ubbink kijkt bijvoorbeeld uit naar de resultaten van zo’n onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding van de Johns Hopkins University in de Verenigde Staten. Deze zogenoemde Achieve-studie is al 2018 begonnen, maar pas volgend jaar op zijn vroegst worden daarvan de eerste resultaten verwacht. „Dát is de uitkomst waar iedereen op zit te wachten”, zegt Ubbink.

Er bestaan verschillende theorieën over via welk mechanisme gehoorverlies kan bijdragen aan achteruitgang van cognitieve vermogens. Een theorie is die van de auditieve deprivatie: de hersenen hebben zintuiglijke prikkels nodig om goed te kunnen blijven functioneren. Het kan de concentratie schaden, met gevolgen voor het geheugen. Als de hersenen bij achteruitgang van het gehoor minder gestimuleerd worden om spraak te verstaan kan dat op zich ook al de slechthorendheid verder verergeren, omdat de verwerking van informatie minder efficiënt wordt. Voor het volgen van een gesprek is niet alleen de verwerking van geluidsinformatie vereist, maar wordt onder meer ook een beroep gedaan op het werkgeheugen, selectieve aandacht, en het vermogen op een ander te reageren. Al deze functies zouden kunnen verminderen doordat er minder aanspraak op wordt gedaan.

Een andere theorie is die van de mentale uitputting, die ontstaat doordat de hersenen bij slecht horen steeds harder moeten werken om een gesprek te verstaan. Vooral het luisteren naar iemand in een rumoerige omgeving vergt veel hersencapaciteit, omdat ontbrekende stukjes conversatie moeten worden ingevuld, en soms tussen ambigue interpretaties gekozen moet worden. Dat maakt het voeren van zo’n gesprek extra vermoeiend. Om die reden kunnen mensen contact gaan mijden en sociaal geïsoleerd raken.

Gesprekken beter volgen

Ten slotte weten mensen doordat ze slechter horen soms ook niet meer goed wat er zich om hen heen afspeelt. Ze gaan informatie missen en dat kan uiteindelijk leiden tot oriëntatieverlies en angst.

Het wordt een optelsom van negatieve invloeden, zegt Olde Rikkert: „Mensen die slechter horen voelen zichzelf over het algemeen ouder, raken vaker geïsoleerd en nemen minder deel aan sociale activiteiten.”

„Maar is er geen eenvoudiger verklaring?”, vraagt Arfan Ikram sceptisch. Het gehoorverlies op zich kan ook een uiting zijn van een voortschrijdend proces van mentale achteruitgang, zegt hij: „Dementie is een diffuus proces van achteruitgang dat overal in de hersenen optreedt.”

Ikram ziet bovendien nog niet voor zich hoe biologisch gezien een gehoorapparaat dementie zou kunnen terugdringen. „Voor mij is dat het grote vraagteken. Groeien de hersencellen weer uit, maken ze nieuwe verbindingen? En is het niet zo dat het alleen maar lijkt alsof iemand met beginnend geheugenverlies dankzij een gehoorapparaat minder hard achteruitgaat? Wanneer iemand gesprekken beter kan volgen, kan diegene namelijk ook zijn geheugenproblemen beter compenseren. Misschien verbetert dat iets aan iemands welzijn of kwaliteit van leven, maar ik betwijfel of je daarmee de dementie kunt keren.”

Snelheid van achteruitgang

Marcel Olde Rikkert is iets optimistischer. „Ik denk dat de winst vooral zal zitten in het afremmen van de snelheid van achteruitgang van de cognitie. Op populatieniveau zullen we dan de curve zien afbuigen van het aantal mensen dat dementie krijgt. Alleen met de aanpak van het gehoorprobleem gaan we nooit die theoretisch berekende 8 procent van de gevallen van dementie voorkomen.”

Hoorwinkels en fabrikanten lopen soms al flink op vooruit op het verband met dementie. Zo schrijft Beter Horen in een blog: „Dragen van een hoortoestel kan hersenen beschermen.” Fabrikant Oticon gaat op zijn website nog een stuk verder: „Het risico op dementie wordt vijfmaal verhoogd voor ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, driemaal voor matig gehoorverlies en tweemaal voor licht gehoorverlies.” Het zijn boude beweringen. „Zo stellig kun je nu helemaal niet zeggen dat je met een gehoorapparaat dementie kunt voorkomen”, zegt Ikram.

Ubbink heeft nog geen patiënten gehad die uit angst voor geheugenverlies hun gehoor wilden laten testen. Toch constateert hij dat de rapporten in The Lancet in zijn vakgebied veel teweeg hebben gebracht. „Dit heeft eigenlijk voor het eerst gehoorverlies in de schijnwerpers gezet als een effect dat breder doorwerkt op iemands gezondheid”, zegt Ubbink. En dat is al winst, meent hij: „Want gehoorverlies hangt ook samen met depressie en sociaal isolement.”

Aanschaf uitgesteld

Feit is dat nog niet de helft van alle slechthorenden in Nederland hoortoestellen gebruikt. Veel mensen die er baat bij zouden hebben, stellen de aanschaf ervan uit, soms wel vijf jaar of langer. Meer dan een miljoen Nederlanders van 60 jaar of ouder hebben moeite om anderen te verstaan als er te veel geluid in de omgeving is. Dat is een eerste signaal van ouderdomsslechthorendheid.

„Tot nu toe werd vaak gedacht dat gehoorverlies past bij het ouder worden”, zegt Ubbink. „Maar dat heeft er ook toe bijgedragen dat mensen niet veel urgentie voelden om er iets aan te doen.” Geriater Olde Rikkert: „Mensen die met hun eerste klachten bij de huisarts komen of in een geheugenpoli, krijgen zelden vragen over hoe het ervoor staat met hun gehoor. Veel artsen vinden dat een privézaak. Maar wat mij betreft zou dat moeten veranderen.”

Olde Rikkert benadrukt dat uitstel van de behandeling van gehoorverlies averechts kan werken: „In de praktijk blijkt dat slechts een derde van de ouderen met een gehoorapparaat daar goed mee kan omgaan. Daarom is het zo belangrijk dat mensen er relatief snel mee beginnen, als ze nog een actieve leefstijl hebben. Dan zullen ze handigheid ontwikkelen om met het apparaat om te gaan, voordat de geestelijke achteruitgang dat lastiger gaat maken.”

Maar, zegt Olde Rikkert, „er is ook tolerantie en begrip van de omgeving nodig. Degene zelf moet het slim aanvaarden, en de mogelijkheden die er zijn benutten. Zorgen dat je het gezicht van degene die je spreekt goed kan zien. En uitleggen wat helpt: mensen gaan vaak overdreven hard praten tegen iemand met een gehoorapparaat, maar dat komt de conversatie helemaal niet ten goede. Volume is niet het probleem. Veel belangrijker is om langzaam en duidelijk te praten.”

Epidemioloog Ikram denkt dat je beter leefstijlfactoren aanpakt die een veel grotere impact op de ontwikkeling van dementie hebben: roken, hart- en vaatziekten, slecht eten en weinig bewegen. „Dat deze zaken een belangrijke rol spelen, weten we al sinds de jaren zeventig. Maar het lukt maar niet daar als samenleving en individueel wat aan te doen”, zegt Ikram. „Alles bij elkaar opgeteld zouden we daarmee een derde van de dementie kunnen voorkomen. Het klinkt misschien niet zo spannend als een nieuw geneesmiddel of een nieuwe operatietechniek, maar het veranderen van leefstijl levert uiteindelijk de grootste gezondheidswinst.”

Vergrijzing Meer demente mensen Volgens een raming van de Stichting Alzheimer Nederland zijn er onder de ruim 17 miljoen Nederlanders 290.000 mensen met dementie. Zeker 100.000 van hen hebben nog geen diagnose. Door de vergrijzing zullen die aantallen de komende jaren flink stijgen, met een verwachte verdubbeling in 25 jaar tijd. Het risico op dementie neemt sterk toe met de leeftijd. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm. Ruim 8 procent van de mensen boven de 65 heeft dementie, boven de tachtig is dat opgelopen tot ruim een kwart en boven de 90 jaar tot 40 procent. Gemiddeld krijgt een op de drie vrouwen in haar leven te maken met dementie. Bij mannen is dat een op de zeven. Het verschil is toe te schrijven aan de langere levensverwachting van vrouwen.