Walter en ik maakten een wandeling. Walter is al vijftien jaar mijn hond. Een man, nog in ochtendjas, slofte naar zijn brievenbus. Hij wierp een meewarige blik op Walter. „Nou, die heeft wel z’n beste tijd gehad”, zei hij. „U ook”, zei ik.

