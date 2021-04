Waarom verschillen mensen zo in hun gevoeligheid voor cafeïne?

Het menselijk lichaam is als een spons voor cafeïne. Binnen drie kwartier na het drinken van een kop koffie is vrijwel ieder molecuul van deze stof vanuit de maag en dunne darm in het bloed opgenomen. Dat gaat heel efficiënt en eigenlijk bij iedereen zo snel.

Maar hoe valt dat dan te rijmen met de grote verschillen in de hoeveelheid cafeïne die mensen kunnen verdragen? De een krijgt al trillingen van één espressootje, terwijl ander moeiteloos sloten koffie kan wegwerken, schijnbaar zonder enig ongemak.

Koffie is een geliefde ochtenddrank, het opwekkende effect van cafeïne brengt „de motor op gang”. Het verdrijft de vermoeidheid en maakt alert. De eerste kop koffie smaakt het best, daarna treedt vroeg of laat verzadiging op. Na de lunch houden de meeste koffiedrinkers het wel voor gezien.

Door ervaring wijs

Speelt hier een cultureel fenomeen, of heeft dit een biologische achtergrond? Of zouden mensen, door ervaring wijs geworden, mogelijk al vroeg op de dag anticiperen op de slaapproblemen die zouden kunnen optreden na overvloedige koffie-inname?

Een review-artikel geschreven door de Franse onderzoeker Astrid Nehlig biedt veel antwoorden. Dit doorwrochte pakket van 27 pagina’s gaat precies over de drijvende krachten achter de verschillen in koffieconsumptie. Cafeïne komt na opname overal in het lichaam, beschrijft Nehlig. De stof is goed in water oplosbaar maar tegelijk net lipofiel genoeg om ook de bloed-hersenbarrière over te steken. Het zit in de hersenvloeistof, speeksel, moedermelk, gal en zelfs sperma. In de urine is verrassend weinig cafeïne terug te vinden, omdat de nieren cafeïne weer terug opnemen uit de voorurine. De urine voert wel het grootste deel van de afbraakproducten af uit het lichaam.

Door erfelijke aanleg kan de afbraaksnelheid van cafeïne sterk verschillen van persoon tot persoon. De gemeten halfwaardetijd van een gelijke dosis cafeïne varieert van ruim twee uur bij de een tot bijna tien uur bij de ander. Dat ligt met name aan de snelheid van een enzym in de lever, CYP1A2, dat met 90 procent van de afbraak van cafeïne voor zijn rekening neemt. CYP1A2 zet cafeïne hoofdzakelijk om in paraxanthine, een kleiner deel in theobromine en theofylline.

Grapefruitsap remt de afbraak

Het is niet alleen erfelijke aanleg die bepaalt of CYP1A2 snel of langzaam werkt. Vrouwen die de pil slikken breken cafeïne minder snel af, bij rokers is dat juist versneld. Grapefruitsap remt de afbraak van cafeïne, evenals het dagelijks drinken van een paar glazen alcohol. Antibiotica en antidepressiva beïnvloeden de afbraak. En door gewenning bij mensen die dagelijks flink wat koffie drinken, kan de enzymactiviteit in de lever stijgen. Er zijn geen aanwijzingen dat het tijdstip van de dag van invloed is op het omzettingstempo, meldt Nehlig nog.

Uit onderzoek blijkt dat genetische verschillen in de afbraaksnelheid van cafeïne maatgevend zijn voor de hoeveelheid koffie die iemand drinkt. Mogelijk verhullen al de hierboven genoemde invloeden dat verband. Maar Nehlig wijst er ook op dat het belangrijkste afbraakproduct paraxanthine biologisch net zo actief kan zijn als cafeïne zelf, dus dat kan het ook vertekenen.

Er is daarnaast bewijs dat het verschil niet zit in de omzetting maar in de uitwerking. Namelijk in het remmende effect dat cafeïne heeft op de zogeheten adenosinereceptor ADORA2A. Deze receptor is betrokken bij de totstandkoming van tal van biologische effecten van cafeïne; verhoogde hartslag, aandacht en werkgeheugen, stressbestendigheid en slapeloosheid. Hier is wel een verband met de erfelijke aanleg gevonden: mensen met een bepaalde genetische variant van ADORA2A dronken heel weinig koffie.