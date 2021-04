Voetbalvuisten

Begin deze week ving ik een flard op van iets dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin had gezegd. Hij kon niet genoeg benadrukken dat de voetbalwereld verenigd was tegen dit schandelijk egoïstische voorstel. Dit was gevoed door hebzucht. Het was een onzinnig project. Het was spugen in het gezicht van alle voetballiefhebbers én de samenleving. In het neerdalende stof van die woorden riep ik: „Ze trekken de stekker uit Qatar!”

Bijna had ik ondanks vijf uur tijdverschil mijn moeder gebeld. Supporters van Chelsea protesteerden massaal bij Stamford Bridge. Bij Liverpool dreigde de harde kern al haar vlaggen van de tribune te halen. In voetbaltaal betekent dat verschroeide aarde.

Intussen had ik geaccepteerd dat de ophef niet ging over de mensenrechtenschendingen en corruptie in en rond het WK 2022 in Qatar, maar over de kennelijk veel zwaardere schending genaamd Super League. Toch was het zaadje gezaaid, dus bij elke uitspraak over de Super League, maakte ik er voor de gein ‘Qatar’ van.

In Leeds vloog een vliegtuig rond met een banner: ‘#saynotoSuperLeague’, dat werd ‘#saynotoQatar’. Bij het Anfieldstadion hing een spandoek met de woorden ‘Schaam je’. Daarmee moest worden bedoeld: schaam je FIFA, dat je een bewezen gecorrumpeerd doden-WK door laat gaan. Aan sommige teksten hoefde niks gewijzigd te worden, ze gingen vanzelf op voor beide kampioenschappen, zoals die aan het hek van Old Trafford: ‘Gecreëerd door de armen, gestolen door de rijken’. Op een ander doek stond: ‘Liefde voor het spel van de arbeidersklasse, geruïneerd door hebzucht en corruptie’. De spelers van Leeds gingen in bedrukte T-shirts het veld op: ‘Voetbal is voor de fans’. Supporters van Manchester United bezetten het trainingscomplex. Op hun spandoek stond: ‘Wij beslissen wanneer jullie spelen.’

Gedreven door wat leek op gevoel voor rechtvaardigheid en solidariteit, verzetten voetballiefhebbers zich gezamenlijk tegen de rijken die hun sport wilden verpesten, en het verzet werkte. De Super League was amper twee dagen toen hij dood werd verklaard. Overleden baby’s krijgen kleine kistjes. Ik weet niet waarom ik daaraan dacht. Het deed me afvragen hoe WK-doden begraven werden.

Het is afwachten of supporters, nu ze hun vuist hebben gevonden, die ook tegen Qatar gaan gebruiken, of dat iedereen dan ineens weer is vergeten hoe solidariteit en verzet werken. Donderdag werd ik wakker met Florentino Pérez in de radiowekker. De voorzitter van Real Madrid probeerde het kistje op te graven. Hij zei dat deelnemende clubs contracten hebben getekend en er flinke boetes staan op het verlaten van de baby.

Ik belde mijn moeder. „Ze trekken de stekker uit Qatar!” Het was een poging het idee vast te houden. „De supporters zijn in opstand gekomen.” Ik oreerde over de solidariteit van de mondiale arbeidersklasse die een vuist maakte tegen de allescorrumperende rijken.

„Hoe laat is het?”

„Het uur van de waarheid!”

„Heb je het over voetbal?”

De verbinding werd verbroken. Ze moet hebben gezien welk tijdstip het was. Ik weet toch wat ze denkt zonder dat ze het hoeft te zeggen: de solidariteit die de arbeiderssport toont met haar kampioenschappen, toont ze niet met haar arbeiders.

Carolina Trujillo is schrijfster.