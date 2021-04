Vertrouwelijke notulen ministerraad over Toeslagenaffaire worden openbaar

De vertrouwelijke notulen van de ministerraad uit 2019 over de Toeslagenaffaire worden op verzoek van de Tweede Kamer openbaar gemaakt. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) zojuist bekendgemaakt tijdens een verklaring aan de pers. Hij benadrukte wederom dat er wat hem betreft „niets onoorbaars” is gebeurd.

Volgens Rutte is er nu de indruk ontstaan dat het kabinet om „allemaal politieke redenen” zaken achter heeft willen houden. Hij stelt dat er na de ministerraad in 2019 echter „precies is gedeeld wat we wel en niet kunnen verstrekken” en dat hij ervan „overtuigd is” dat er geen sprake was van het „toedekken” van zaken. De betreffende notulen zijn vanaf maandag te bekijken. Het demissionaire kabinet heeft het besluit tot openbaarmaking unaniem genomen.

Deze week onthulde RTL Nieuws dat het kabinet-Rutte III tijdens ministerraden in 2019 herhaaldelijk besloot om de Tweede Kamer niet volledig te informeren over de Toeslagenaffaire. Daarnaast zou minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) tijdens een vergadering hebben gezegd dat hij een vergeefse poging had gedaan om partijgenoot en Kamerlid Piet Omtzigt te „sensibiliseren”. Bij diverse D66-bewindslieden zou ergernis zijn ontstaan over Omtzigts kritiek op toenmalig staatssecretaris Menno Snel (D66). RTL Nieuws baseerde zich op bronnen „die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad”.

Een deel van de Kamer had na de onthulling de openbaarmaking van de notulen geëist om te zien of het nieuws klopt. De verslagen van het wekelijkse kabinetsberaad moeten eigenlijk strikt vertrouwelijk blijven. Rutte reageerde woensdagavond al door te stellen dat er wat hem betreft tijdens de ministerraden „niets onoorbaars of vreemds” was gebeurd. Het Kamerdebat over de kwestie is volgende week. De Toeslagenaffaire was voor het voltallige kabinet-Rutte III begin dit jaar reden om op te stappen.

Lees ook: Rutte III moet wéér wat uitleggen