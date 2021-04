UEFA stelt speelsteden voor EK 2021 vast: Dublin en Bilbao vallen af

De Europese voetbalbond UEFA heeft vrijdag de definitieve speelsteden voor het EK 2021 bekendgemaakt. Het toernooi zal plaatsvinden in totaal elf landen, waaronder Nederland. Aanvankelijk zou Bilbao de Spaanse speelstad zijn, maar die is vervangen voor Sevilla. Ook de Ierse hoofdstad Dublin is afgevallen. De wedstrijden die daar gepland stonden, zijn door de UEFA verplaatst naar Sint-Petersburg en het Londense Wembley.

Bilbao organiseert de EK-wedstrijden niet omdat de Baskische regering niet kan garanderen dat er publiek aanwezig kan zijn in het stadion. Ook in Dublin zijn de restricties in verband met de coronapandemie reden om een streep te zetten door de wedstrijden. Mogelijk speelt ook mee dat de Ierse ploeg op het EK ontbreekt. Alle groepsduels van Spanje, Zweden, Polen en Slowakije zouden in Dublin en Bilbao worden gespeeld. In Sint-Petersburg komen nu drie extra wedstrijden, terwijl in Wembley één extra duel plaatsvindt.

Vier EK-wedstrijden zullen worden gespeeld in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. De KNVB hoopt per wedstrijd minimaal 12.000 supporters te mogen toelaten. Wie dat zijn, wordt bepaald door loting onder de mensen die al een kaartje hadden aangeschaft. Naast Amsterdam, Sint-Petersburg, Sevilla en Londen vindt het toernooi plaats in München, Kopenhagen, Boedapest, Boekarest, Baku, Rome en Glasgow.

Aanvankelijk stond het EK in 2020 op de agenda, maar het werd verplaatst door de coronapandemie. Het is de eerste keer dat het Europese voetbaltoernooi in heel Europa wordt georganiseerd. Eerder organiseerden weleens twee landen samen een editie, zoals Nederland en België in 2000.

