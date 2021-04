Tweede verdachte (15) aangehouden voor bedreigen Lale Gül

De Belgische politie heeft vrijdag in Vlaanderen een tweede verdachte aangehouden voor het bedreigen van auteur Lale Gül (24). Het gaat om een vijftienjarige jongen - het is niet welke nationaliteit hij heeft. De verdachte is inmiddels door de politie verhoord en heeft bekend. Gül is op de hoogte gesteld van de aanhouding.

De jongen kwam in beeld door samenwerking tussen de recherche en digitaal specialisten. Na een rechtshulpverzoek aan de Belgische autoriteiten kon de jongen vrijdag worden aangehouden. Vanwege zijn jonge leeftijd heeft de politie geen verdere details over de verdachte bekendgemaakt.

Begin deze maand werd ook al een negentienjarige man uit Brabant aangehouden op verdenking van het online bedreigen van Gül. Daarop stelde de auteur tegen de NOS opgelucht te zijn dat „eindelijk iemand de gevolgen ervaart”.

‘Ik ga leven’

De Turks-Nederlandse Lale Gül wordt bedreigd sinds de publicatie van haar debuutroman Ik ga leven in februari. In het boek beschrijft ze hoe een meisje opgroeit in een streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, dat is gebaseerd op haar eigen leven.

Met name leden uit de islamitische gemeenschap sturen haar veel negatieve reacties, met daarin soms doodsbedreigingen, zo zei ze eerder in een interview met NRC. „Iedereen mag een eigen mening hebben, maar afbeeldingen van pistolen gaan te ver”, aldus Gül. Toch vertelde ze ook veel positieve reacties te hebben ontvangen, onder anderen van meisjes die haar als voorbeeld zien en zich in dezelfde positie bevinden. Sinds de publicatie van haar boek woont ze niet meer thuis, maar op een geheime locatie.