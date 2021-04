‘Toen we zelf iemand zochten, vonden we een man. Een headhunter vond een vrouw’

Lees meer artikelen over Topvrouwen

‘Een commissariaat was ooit een erebaantje. Nu is het een hartstikke serieuze functie. Je moet echt wat kunnen. Van iets wat men erbij deed, is het een grote verantwoordelijkheid geworden. Als een bedrijf in de problemen raakt, dan richten de schijnwerpers zich niet alleen op de directie, maar ook onmiddellijk op de raad van commissarissen. ‘Hoe hebt u toezicht gehouden, dames en heren?’ Ik denk dat alle commissarissen vandaag de dag hun positie een hele verantwoordelijke vinden. Dat is een enorme omslag. Die heeft geleidelijk plaatsgevonden, alles gaat geleidelijk.

„Voorheen waren de meeste commissarissen voordat ze commissaris werden directeur bij een groot bedrijf. Zo haal je ervaring in huis. Maar het heeft ook een nadeel: dat de macht een select groepje toebehoort. Vakbondsleider Mertens had het daarom, jaren geleden al, over een groep van tweehonderd mensen die in Nederland aan de touwtjes trokken: de tweehonderd van Mertens.

„Mijn schoonvader, directeur bij het familiebedrijf, was commissaris bij de Twentsche Kabelfabriek. Het mooiste moment van het jaar was het grote diner, georganiseerd door de directeur van de Twentsche Kabel, meneer Van der Lof. Er werden daar veel mooie wijnen geschonken. Mijn schoonvader had het daar altijd over. ‘Hoe was je commissariaat bij Twentsche kabel?’ ‘Prachtdiner.’ Begrijp je? Dat beschrijft het ten voeten uit.







„Normaal vergaderen commissarissen zes keer per jaar. Dat wil zeggen, als het goed gaat. Als het slecht gaat met een bedrijf, dan veel vaker. Voor de vergadering krijg je een pak stukken thuis, die moet je dan lezen, erover nadenken. Je probeert wat gebeurt achter de cijfers zo goed mogelijk te begrijpen. Je denkt na over strategische positionering van het bedrijf of van de werkmaatschappijen, over de kwaliteit van het management. In de jaren dat ik commissaris was van Koninklijke Ten Cate hebben we alle bedrijfsonderdelen bezocht, over de hele wereld. Bij Hydratec hebben we dat ook gedaan. Dan geeft het management van dat bedrijf een presentatie. Zo’n bezoek is van groot belang omdat je er wijzer van wordt.

Egbert ten Cate

Egbert ten Cate (75) is directeur van Bank ten Cate & Cie en sinds 2000 commissaris bij industrieel concern Hydratec Industries. Ten Cate, telg uit de Twentse textielfamilie Ten Cate, werd zo’n 35 jaar geleden voor het eerst tot commissaris benoemd, bij het toenmalige Schuttersveld Holding. Sindsdien was hij commissaris bij uiteenlopende bedrijven en instellingen, van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente tot Rijksmuseum Twenthe en kunstvezelproducent Koninklijke Ten Cate. Hij volgde een MBA aan Columbia University.

„Het probleem voor commissarissen is dat ze een beperkte feitelijke kennis hebben. Je probeert zo goed mogelijk op de hoogte te zijn, maar wat er precies in die bedrijven gebeurt, dat weet de directie het beste. Dus je moet als commissaris wel een goede antenne ontwikkelen, alert zijn op: schuurt daar iets?

„De samenstelling van raden van commissarissen is aan het verschuiven. Er komen personen met andere achtergronden bij. Het verschijnsel vrouw is er één van. Zij zijn belangrijke nieuwkomers in raden van commissarissen. En dat is heel goed. Er wordt overal gewerkt aan vrouwen in toezichtsposities, en gezocht naar mensen met een diversere ervaring.

„De meeste vrouwelijke commissarissen hebben toch een wat andere achtergrond dan de mannen. De meeste mannen komen uit de bestuurderswereld. Terwijl de meeste vrouwen misschien wel een bestuursfunctie hadden, maar niet altijd in het bedrijfsleven. Die zijn advocaat geweest, hoge ambtenaar, politica, ziekenhuisdirecteur. Daar komt het verschil binnen, ook dat is een vorm van diversiteit. En dat is heel erg goed.

„We hebben bij Hydratec net een nieuwe commissaris aangetrokken, een man. Die hebben we gewoon via onze rolodex gevonden. Vorige keer hebben we lang gezocht naar een vrouw met ervaring. Iemand die een beetje begrijpt wat een productiebedrijf is, dat het anders is dan een groothandel. Dat werd Maja Sanders. Zij is twaalf jaar commissaris geweest bij Kendrion, daarvoor werkte ze in private equity, waar ze ook met productiebedrijven te maken had.

‘Headhunters zijn wel duur, dus als je iemand in je rolodex kunt vinden…’

„Ik kwam haar tegen op een lijst van de honderd belangrijkste commissarissen. Op zo’n lijst stip ik dan alle vrouwen aan en kijk ik wat ze voor achtergrond hebben. Dan wordt het lijstje steeds kleiner. We wilden ook geen personen hebben die al een commissariaat hebben bij grote bedrijven, die vinden een bedrijf als Hydratec vaak te klein. Zo heb ik Maja gevonden. En zij is een fantastische commissaris.

„Twee jaar geleden zochten we een financieel directeur. Op advies van Maja hebben we toen headhunters ingeschakeld, een bureau dat zich vooral richt op het vinden van vrouwen. En die vonden – niet verbazingwekkend – een vrouw. Uit de hele selectie kwam zij als beste tevoorschijn. Dus we hebben haar gekozen, niet omdat ze een vrouw was, maar omdat ze de beste was. Headhunters zijn wel duur, dus als je iemand uit je rolodex kunt vinden…

„Mijn mededirecteur is onlangs na twintig jaar weggegaan bij de bank. Hij wil graag de commissariaten in. Laatst had hij een goed gesprek bij een interessante instelling. Maar hij kreeg te horen: ‘Sorry, je bent wel geschikt, maar we zoeken een vrouw.’ Daar is niks op tegen, zo gaat het. Zo moet het ook even gaan, willen we die 30 procent vrouwen halen. Anders lukt het niet.”

Topvrouwen

