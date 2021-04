Rutte wil de formatie redden met de openbaarmaking van de ministerraadnotulen

De inzet van een beladen politieke periode is vrijdagmiddag nog eens extra verhoogd. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) nam een staatsrechtelijk ongekende stap door aan te kondigen dat het kabinet maandagavond de notulen van de ministerraad uit 2019 openbaar zal maken die gaan over de Toeslagenaffaire. Volgens Rutte heeft het kabinet dit besluit unaniem genomen, nadat de Tweede Kamer eerder deze week om openheid had gevraagd over de kwestie. Normaal gesproken blijven deze notulen twintig jaar geheim.

Lees ook: Rutte III heeft weer wat uit te leggen

RTL Nieuws berichtte, zich baserend op bronnen die de notulen hadden ingezien, dat het kabinet doelbewust informatie over de affaire had achtergehouden. Terwijl Kamerleden als Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) steeds dieper in dit dossier groeven, besloot het kabinet, volgens RTL, de Kamerleden informatie te onthouden. In de Toeslagenaffaire raakten tienduizenden ouders in grote problemen doordat ze ten onrechte als fraudeur werden behandeld. Het kabinet-Rutte III trad eerder dit jaar af na een zeer kritisch parlementair onderzoeksrapport.

Volgens Rutte is er „niks onoorbaars” gebeurd in de ministerraad, en pleiten de tientallen pagina’s aan notulen hem en zijn collega’s vrij. Maar, zei hij erbij: „U gaat altijd dingen vinden waarvan u zegt: ‘o, dat is nogal wat.’” Volgens RTL is in de ministerraad laatdunkend gesproken over Pieter Omtzigt, met name door ministers van D66- en VVD-huize. Minister Wopke Hoekstra (Financiën), een partijgenoot van Omtzigt, zou het hebben gehad over het „sensibiliseren” van het Kamerlid.

Nieuwe bestuurscultuur

Rutte maakt de notulen nu openbaar, naar eigen zeggen met instemming van de gehele ministerraad. Hoekstra noemt de openbaarmaking in een verklaring „een zeer vergaande stap”. Maar, schrijft hij, door openbaarmaking „wordt duidelijk wat er is besproken, en in welke context wie wat heeft gezegd”. Voor het CDA is de kwestie buitengewoon gevoelig. Omtzigt wordt binnen en buiten de partij geprezen om zijn pleidooi voor een nieuwe bestuurscultuur, en tegelijk bemoeilijkt hij de speelruimte voor Hoekstra. Binnen het CDA gaat een open brief rond waarin 20 afdelingen steun aan Omtzigt uitspreken. Ze willen bovendien dat het CDA niet in een nieuw kabinet gaat zitten. Hoekstra praat mee in de formatie, maar heeft ook te maken met veel interne oppositie én wantrouwen.

Met de stap van vrijdag neemt Rutte een gok, al kon hij moeilijk anders meer. Komende week komt informateur Herman Tjeenk Willink met zijn verslag van de eerste gespreksronde in de formatie. Duidelijk is nu al dat het wantrouwen tegen Rutte groot is. Het is zelfs de vraag of andere partijen met de VVD willen meeregeren zolang Rutte partijleider is. De Tweede Kamer debatteert in het reces volgende week ook nog eens over de Toeslagenaffaire, de kwestie die de verhoudingen zo verziekt heeft. Rutte, die het vertrouwen moet herstellen dat er een nieuwe bestuurscultuur kan ontstaan onder zijn leiding, kiest nu voor openheid. Hij doet dus wat de Kamer wil. Maar dit kan de verhoudingen ook verder beschadigen, als duidelijk wordt wat er in de ministerraad gezegd is.