Russische oppositieleider Navalny beëindigt hongerstaking

Oppositieleider Aleksej Navalny gaat zijn hongerstaking in een Russisch strafkamp stapsgewijs beëindigen. Dat heeft het team van de Kremlincriticus vrijdag via zijn Instagrampagina bekendgemaakt. Navalny werd erg ziek in het kamp, maar kreeg geen medische zorg. In een poging af te dwingen zijn eigen arts te mogen zien, kondigde Navalny’s team vorige maand aan dat de politicus in hongerstaking zou gaan.

„Met de enorme steun van goede mensen in het hele land en over de hele wereld hebben we enorme vooruitgang geboekt. Twee maanden geleden grijnsden ze bij mijn verzoeken om medische hulp, gaven ze geen medicijnen en lieten ze me niet overbrengen”, staat op Navalny’s Instagrampagina te lezen. Inmiddels zou hij twee keer door medici onderzocht zijn. „Ze doen onderzoek en analyses en geven mij de resultaten en conclusies.” Ook zou de ernst van zijn medische situatie, verergerd door de hongerstaking, hebben meegespeeld in het stoppen met de protestactie. Het opheffen van de staking zou zeker 24 dagen duren.

Betogingen

Vorige week zou zijn conditie zo ernstig zijn geworden dat artsen die recente bloedtests onder ogen kregen, stelden dat Navalny „binnen enkele dagen” zou kunnen sterven. De oppositieleider werd enkele dagen later overgeplaatst naar een gevangenis met een medische afdeling. Omdat hij zijn eigen arts niet mocht zien, stelde Navalny nog door te gaan met zijn protestactie.

In de verklaring bedankt Navalny ook de demonstranten die deze week de straat op gingen. Door heel Rusland zouden zeker duizend mensen zijn opgepakt bij betogingen. „Vrienden, mijn hart is vol liefde en dankbaarheid voor jullie, maar ik wil niet dat iemand lichamelijk lijden ervaart vanwege mij.”

