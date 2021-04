Refo’s, omringd door de vijand, emanciperen zich

Toen mijn debuutroman over een Zeeuws reformatorisch boerengezin verscheen, bleken de hoogopgeleide refo’s uit de steden daar nog het meest van te balen. Ze vonden het boek slecht voor hun imago, werden niet graag geassocieerd met boeren uit eigen kring.

De refo-wereld kent twee uitersten: aan de ene kant de hogeropgeleiden die ter kerke gaan bij theologisch geschoolde predikanten en zelf hoge maatschappelijke functies bekleden, onder meer op reformatorische scholen en bij het Reformatorisch Dagblad, en aan de andere kant het eenvoudig volkje dat het geklank kent, voortkomend uit een oude traditie van lekenpredikers voor wie de droefheid naar God het onderscheidende kenmerk is. De hoofdmoot zit er tussen in.

Franca Treur is schrijver.

De Oud Gereformeerde Gemeenten (de stroming waar de Mieraskerk in Krimpen aan de IJssel toe behoort) kennen geen predikantenopleiding en zijn niet centraal georganiseerd. Een boer die een roeping krijgt, wordt door een andere dominee in betrekkelijk korte tijd op eigen houtje opgeleid tot prediker. Met een theologische studie ‘staat men niet hoog’, de kennis Gods zit dan in het hoofd in plaats van in het hart. Dan preekt men erover in plaats van eruit.

De kerken opengooien tegen alle adviezen in, zoals op Urk en in Krimpen gebeurde, met als reden dat zaligmakende bekeringen juist in Gods huis plaatsvinden, is een verrassende vorm van verzet tegen de overheid. Reformatorisch gelovigen zien de overheid als Gods dienares. Bijna alle (refo)kerken, al zijn ze zo groot als Ikea’s, houden zich juist goed aan de coronaregels.

Maar als die overheid liberaal en progressief is, is er van oudsher voor refo’s wel een spanningsveld. Ze voelen zich onder druk staan. Er was ooit een tijd dat de meeste Nederlanders min of meer hetzelfde dachten als de rechtse refo’s nu. De laatsten zijn niet veranderd, maar de rest van Nederland is in flink tempo gemoderniseerd en verkiezingswinnaar D66 wil die moderniteit het liefst iedereen opdringen.

D66, partij bij uitstek voor hoogopgeleiden, staat voor progressief, abortus, euthanasie, emancipatie van vrouwen en homoseksuelen, voor seksuele fluïditeit, identiteitspolitiek, vaccinatiepaspoorten, koopzondagen, multiculturaliteit, voor vleesminderen, halveren van de veestapel, acceptatieplicht van niet-religieuze leerlingen in het bijzonder onderwijs.

Er is het gevoel dat je over niemand meer iets mag zeggen, maar dat op christenen kotsen geen enkel probleem is

Juist een aantal van deze thema’s had dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk vorig jaar aan de orde gesteld in een brief aan het gemeentebestuur van Krimpen aan de IJssel, waarin hij verzocht „de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen” uit te bannen. De lhbtiq+-gemeenschap las daarin een aanval op homoseksuelen en reageerde met felle acties. In de media kwam de kerk er consequent beroerd vanaf.

De leden van de Mieraskerk zijn commotie en beschimpingen inmiddels gewend. Ze hebben het gevoel vreemdeling te zijn op aarde, bespot en geslagen als Christus zelf. En dominee Kort gunde het hen, in plaats van naar een computerscherm te staren, weer eens met z’n allen in een volle kerk te zingen over omringd zijn door de vijand, en staande blijven in Gods kracht.

Ook in eigen kring worden zij wel gehekeld om hun radicaliteit. Het zijn de extremen die het beeld naar buiten toe bepalen, terwijl veel refo’s genuanceerder denken. Neem homoseksualiteit. Daar zijn reformatorische studiedagen over geweest en de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad heeft in de krant gecorrespondeerd met een homo die een relatie heeft.

Lees ook: Hoe het Reformatorisch Dagblad met zijn eigen achterban worstelt

Hart van Homo’s

In mijn tijd kwam homoseksualiteit in onze kerk simpelweg niet voor. Nu is er een reformatorische werkgroep, Hart van Homo’s, die het uitkomen voor de geaardheid stimuleert, al is een homoseksuele relatie nog steeds niet de bedoeling. Predikanten en ouderlingen krijgen nu te maken met gemeenteleden die hun worstelingen op dit vlak kenbaar maken. Tijdens dat soort persoonlijke gesprekken is het voor hen moeilijker om, zoals vroeger, te blijven verkondigen dat homoseksualiteit ‘de Heere een gruwel is’ en er is zelfs steeds meer begrip voor praktiserende homo’s, zoals dat er ook is voor echtscheidingen, werkende moeders en voor vrouwen in het ambt en in de politiek. Maar niet bij iedereen.

In de jaren negentig leek de refozuil alle refo’s bij elkaar te kunnen houden. Er was geen tv, en ook internet kwam een tijd bijna alleen gefilterd binnen. Maar sinds de komst van de smartphone, waar geen filters voor zijn, heeft iedere refo direct toegang tot seculiere informatie zonder reformatorische bijsluiters. Over kerkelijke standpunten wordt nu veel meer gediscussieerd dan in mijn tijd, toen alleen vragen stellen al oneerbiedig werd gevonden. Nu kan het online, ingelogd als dolfijntje33 of Calvin_ist. Predikanten en ouderlingen hebben niet langer de controle.

De rol van de SGP is ook zo’n heet hangijzer. Van seculiere zijde is er best waardering voor de bijdragen van de partij, en voor Kees van der Staaij, die ook op televisie komt. Dat was vroeger ondenkbaar. Geweldig, vinden progressieve refo’s, die zich ook steeds meer als zelfbewust christen manifesteren. Wie geknuffeld wordt gaat op de knuffelaar lijken, klagen de behoudenden.

Die hebben helemaal geen behoefte aan studiedagen over homoseksualiteit, wel aan een duidelijk statement van het patriarchaat, ook voor de buitenwereld. Daartoe werd overhaast de Nashville-verklaring, een Amerikaans orthodox-protestants document uit 2017 over de rol van mannen en vrouwen, in het Nederlands vertaald, waar handtekeningen onder werden gecopy-pasted van refo-kopstukken die ooit hadden aangegeven zich op het onderwerp te willen bezinnen, zoals Van der Staaij, die daarvoor in de seculiere media hard werd aangepakt. Dit gaf intern een hoop heisa, en een aantal SGP-burgemeesters hesen de regenboogvlag op hun stadhuis om aan te geven dat deze verklaring niet de hunne was. Er is dus geen eensgezindheid, ook niet in de presentatie naar buiten toe, terwijl men wél communiceert.

Tijdens de paarse kabinetten in de jaren negentig werd ook vervreemding gevoeld, maar door alle refo’s op min of meer dezelfde manier. In elk geval bleef men stil en gehoorzaam. Nu hebben we te maken met progressieve refo’s, die zich hip kleden en zich als individueel christen profileren op sociale media, mogelijk geïnspireerd door de emancipatie van andere minderheidsgroepen in onze samenleving. Tijdens de ophef over de Nashville-verklaring zei Van der Staaij bijvoorbeeld: „Als de lhbti-gemeenschap zich sterk uitdrukt, mag de kerk dat toch zeker ook doen?” Dat is geen bijbeltaal, maar het discours van moderne emancipatiebewegingen.

Lees ook dit interview met de Theoloog des Vaderlands over de kerkgangers in Urk en Krimpen

Vissers en boeren

Daarnaast zijn er de geweldsincidenten bij de kerken tegen de media die weer meer lijken op verzet van andere populistische groepen in de samenleving. Het is niet toevallig dat de andere kerk die de deuren opengooide in Urk staat. Het zijn de vissers die zich door de Europese én de Nederlandse overheid genaaid voelen over de pulsvisserij. Datzelfde geldt voor de boeren die de biblebelt bevolken en die de schuld van de stikstofcrisis krijgen met halvering van de veestapel als mogelijke straf. De voorwaardelijke landbouwsubsidies plus de bijbehorende papierwinkel ruilen boeren graag in voor een eerlijk speelveld en een eerlijke prijs.

De haat tegen Brussel is een van de redenen waarom behoudende, laagopgeleide refo’s zich aangetrokken voelen tot de PVV en Forum voor Democratie (al valt het in de praktijk dan weer mee hoeveel refo’s er daadwerkelijk op hebben gestemd). Ze zien ook geen enkel praktisch voordeel aan de Europese Unie. Zij doen niet mee aan Europese projecten, gaan niet studeren in een ander Europees land of een weekendje cultuursnuiven, waarbij een gezamenlijke munt praktisch is, net als bellen en surfen zonder extra kosten.

Ook het complotdenken heeft aantrekkingskracht. Er zijn dominees die vaccins afwijzen en de virologen en de regering verwijten angst te zaaien. Men berust liever in het beleid van God. Misschien lijkt het refo-verzet ook wel wat op dat van andere alternatief-denkenden, van wie sommigen alleen nog met waterkanonnen te disciplineren zijn.

In de agressie tegen de pers, en mogelijk hoort het recente voorval in Lunteren daar ook bij, komt veel samen. Er is de neiging zich vast te klampen aan het traditionele verhaal dat hun identiteit voedt, en dat hen tegelijkertijd tot buitenbeentje maakt. Er is de streekgebonden eigengereidheid van bepaalde groepen en het idee God meer gehoorzaam te moeten zijn dan de mensen. Er is de snelkookpan die corona is, waardoor lontjes korter zijn. Er is het breedgedragen gevoel dat de pers altijd alleen maar negatieve verhalen komt halen in streng-christelijke gemeenschappen. Er is het gevoel dat de verkiezingen zijn gewonnen door in elk geval één partij die hen om meerdere redenen in het vizier heeft. Er is het gevoel dat je over niemand meer iets mag zeggen, maar dat op christenen kotsen geen enkel probleem is. Er is het gevoel dat – in een maatschappij die draait om cognitieve intelligentie – iedereen op hen neerkijkt, zowel binnen de eigen zuil als in de hele samenleving.

En er is het gevoel dat iedereen de conservatieve refo’s, maar ook de vissers en de boeren (en regelmatig vallen die groepen samen) wil komen vertellen hoe ze moeten leven, wat ze moeten eten, hoe ze moeten denken (over diversiteit, klimaat of homoseksualiteit), wat ze mogen zeggen en ook voortdurend wil komen controleren wat ze aan het doen zijn.