Politiebonden willen onderzoek naar dure dienstreizen politiechef

Politiebonden NPB en ACP willen dat er onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar dure dienstreizen die politiechef Henk Bril op kosten van de Landelijke Eenheid van de politie gemaakt zou hebben. Dat hebben de organisaties laten weten aan VPRO-radioprogramma Argos. Dat publiceert vrijdag een onderzoek waaruit blijkt dat Bril in tweeënhalf jaar tijd zeker 75.000 euro uitgaf aan dienstreizen, op kosten van de Landelijke Eenheid.

Bril stapte in die periode 35 keer in het vliegtuig en vloog daarbij vaak businessclass, terwijl het binnen de dienst gebruikelijk is om economy te vliegen. Het radioprogramma deed een Wob-verzoek, maar kreeg daarmee niet alle benodigde documenten boven tafel. Volgens de journalisten zouden de dienstreizen van Bril de politie dus nóg meer geld gekost kunnen hebben.

Zeker 40.000 euro ging op aan businessclass vliegtickets, de rest van het geld werd besteed aan hotels en overige declaraties. Medewerkers trokken aan de bel over de dure vliegreizen van Bril, maar kregen van hogerhand te horen dat ze hun mond moesten houden en dat de businessclass tickets voor de politiechef gewoon geboekt konden worden.

Regels aangescherpt

De politie laat aan Argos weten dat er niks onrechtmatigs is gebeurd, maar dat de regels voor dienstreizen wel zijn aangescherpt. Bril zelf zegt dat het onderzoek van Argos „zodanig is doordesemd van onjuiste aantijgingen dat ik genoodzaakt ben de tekst in zijn geheel stellig te weerspreken”. Bril vertrok in 2020 bij de politie vanwege een vertrouwenscrisis. Hij is nu directeur van de GGD in de regio Gelderland-Midden.

De politie klaagt al langere tijd over geldgebrek. In december zei korpschef Henk van Essen 600 miljoen euro extra nodig te hebben om capaciteitsproblemen bij de dienst aan te pakken. Uit een intern onderzoek van accountantsbureau PwC in opdracht van de Nationale Politie, dat afgelopen maart in handen kwam van radiozender BNR, bleek dat de politie jaarlijks tientallen miljoenen euro’s tekortkomt.