Nederlandse Kamerleden voerden gesprek met imitatie-stafchef Navalny

Nederlandse, Britse en Baltische parlementsleden hebben woensdag via Zoom een gesprek gevoerd met een deepfake-imitatie van een medewerker van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Dat heeft de griffie van de Tweede Kamer vrijdagavond bevestigd aan de Volkskrant. Leden van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken waren in de veronderstelling dat ze spraken met Navalny’s stafcef Leonid Volkov, maar ze keken naar een nep videobeeld dat gemaakt is met kunstmatige intelligentie.

‘Verontwaardigd’

De commissie stelt vrijdagavond tegenover de Volkskrant dat het gesprek inderdaad niet is gevoerd met Volkov, maar „met iemand die zich als hem voordeed”. De werkgroep stelt „verontwaardigd” te zijn „over deze gang van zaken” en heeft aangeboden om alsnog een gesprek te voeren met de stafchef. Leden van de vaste Kamercommissie zijn onder anderen Geert Wilders (PVV), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

Sjoerdsma bevestigde woensdag tegenover NRC dat er een gesprek is geweest met zowel stafchef Volkov als de directeur van Navalny’s anticorruptiebeweging FBK, Ivan Zjdanov. Of van Zjdanov ook een deepfake aanwezig was, is op dit moment niet bekend. De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Ook Britse en Baltische parlementariërs namen aan het videogesprek deel. Volgens het Litouwse ministerie van Buitenlandse Zaken waren deze „gecoördineerde aanvallen” bedoeld om valse informatie te verspreiden en om de relaties tussen de Russische oppositie en de Baltische staten „in diskrediet te brengen”.

Echte identiteit onbekend

Wie verantwoordelijk is voor de imitatie is vooralsnog onbekend. Leonid Volkov zelf stelt dat twee Russen achter de deepfake zitten, die zich vaker zouden richten op tegenstanders van het Kremlin, meldt persbureau AFP. Waarschijnlijk doelt hij daarmee op een duo, Vovan en Lexus, dat in februari al met een deepfake als Volkov in gesprek gingen met mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De Estse commissievoorzitter van Buitenlandse Zaken Marko Mihkelson vermoedt dat de Russische geheime dienst achter de actie zit.