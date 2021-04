OM lijkt te schikken met dochters SHV

Een jarenlange schaduwboekhouding in Dubai. Omkoping van een politicus in Irak. Schending van het handelsembargo met Iran. Valsheid in geschrifte in jaarrekeningen. Corruptie bij de hijskranentak. De lijst met misstanden die het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren aantrof bij meerdere dochterbedrijven van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland, is lang en ernstig.

Toch is de verwachting dat het OM komende week, na een strafrechtelijk onderzoek dat 4,5 jaar duurde, zal schikken met de bedrijven van de familie Fentener van Vlissingen voor ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. Een aantal oud-werknemers van de dochterbedrijven wordt waarschijnlijk vervolgd, maar niet van de moedermaatschappij.

Dubieuze betalingen

Het onderzoek door opsporingsdienst FIOD naar SHV begon in december 2016. Nadat SHV erachter kwam dat NRC aan het rondvragen was over dubieuze betalingen door hun dochterbedrijf Econosto in het Midden-Oosten, stuurde het bedrijf voormalig officier van justitie en advocaat Hendrik Jan Biemond van Allen & Overy medio december naar het Openbaar Ministerie, om zelf de misstanden te melden. Econosto is onderdeel van SHV-dochter Eriks en verkoopt in het Midden-Oosten pijpverbindingen en industriële afsluiters aan bedrijven in olie, gas en mijnbouw.

SHV, dat op het moment van de melding al twee jaar op de hoogte is van de corrupte betalingen, belooft het OM alle medewerking aan een onderzoek te verlenen.

Lees hier het onderzoeksverhaal over de steekpenningen in Dubai: Begraven onder een dikke laag zand

NRC onthulde in een publicatie van begin 2017 dat Econosto in het Midden-Oosten al vanaf 2005 omstreden commissies betaalde aan inkopers van olie- en chemiebedrijven, in ruil voor bestellingen. Die betalingen werden onder een andere naam in de boeken gezet. Ook katte het bedrijf onderdelen om van Chinese tot Europese makelij. En het deed ten tijde van het handelsembargo zaken met Iran.

Iedereen – de medewerkers in Dubai, van Eriks in Capelle aan den IJssel, de top van SHV in Utrecht en de opeenvolgende externe accountants EY en PWC – was op verschillende momenten van de dubieuze betalingen op de hoogte. In een tuchtzaak bij de Accountantskamer, aangespannen door financieel toezichthouder AFM, kreeg een accountant van PWC vorig jaar een berisping opgelegd voor de inadequate controle bij Econosto.

Al snel na de melding van advocaat Biemond aan het OM begon het strafrechtelijk onderzoek naar SHV en de dochterbedrijven. Daarin doken al gauw andere verdenkingen op die SHV op het moment van melden ook al wist maar niet zelf had gemeld, zoals over de tak van zwaar-transportbedrijf Mammoet dat hijskranen maakt, verhuurt en verhandelt. Bij die tak zou sprake zijn van betaling van steekpenningen in ruil voor een klus. Ook stuitte de opsporingsdienst op dubieuze betalingen aan een parlementariër in Irak door de bergingstak van Mammoet.

Lees hier hoe een politicus in Irak werd omgekocht: ‘Als niets meer helpt, belt Mammoet Dr. Mow’

In de loop van het onderzoek trokken meer kwesties bij SHV-dochters de aandacht van de FIOD: opvallende betalingen bij een bergingsklus in Mauritanië, en misleiding van klanten door veevoerbedrijf Nutreco in Chili. Er waren vermoedens van het betalen van steekpenningen door het voederbedrijf in Oekraïne. Voor zover bekend worden hier momenteel geen schikkingen over getroffen. Wel loopt er in Chili een kartelonderzoek naar Nutreco.

Ophangen Saddam Hoessein

Het onderzoek van het OM naar de kwestie in Irak slaagde wel. Daar bleek de bergingstak Mammoet Salvage in 2016 een parlementariër en voormalig neuroloog te hebben betaald die ‘Dr. Mow’ wordt genoemd en die naar eigen zeggen Saddam Hoessein ophing in 2006. In een interview met NRC in 2019 zei die over die gebeurtenis: „Ik trok de eerste keer aan de hendel en die zat de eerste keer vast. Maar ik probeerde het een tweede keer, en toen werkte het.”

De bergingstak ondervond grote problemen in de Perzische Golf. In 2015, tijdens het bergen van de olietanker Amuriyah die de toegang tot de Iraakse kuststrook blokkeerde, staakte het Iraakse ministerie van Olie de betalingen. De overheid had indertijd geld nodig voor de strijd tegen IS.

Als iemand de boel vlot kan trekken, is het deze vooraanstaande parlementariër wel, zo dacht de top van Mammoet Salvage toen, en maakte geld aan hem over via een Zwitserse bankrekening en het Cypriotisch bedrijf van zijn zoon. De betaling kwam anders in de boekhouding.

Nu moet het bedrijf volgens bronnen schikken voor ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte.

Misstanden en onderzoek van OM dwingen zeer gesloten SHV tot meer openheid

Zeer gesloten

De misstanden bij de dochterbedrijven van SHV en het daaropvolgende justitiële onderzoek dwingen het bedrijf tot meer openheid. En dat is SHV, een zeer gesloten multinational met een jaaromzet van 17 miljard euro in 2020, niet gewend.

SHV heeft 51.600 medewerkers in 64 landen en handelt in uiteenlopende zaken als olie, gas, technische onderdelen en diervoeder, ook in corruptiegevoelige landen. Het concern is grotendeels in handen van de welvarende en invloedrijke familie Fentener van Vlissingen. President-commissaris is Annemiek Fentener van Vlissingen. Het bedrijf beantwoordt sinds 2016 geen vragen van NRC.

De dochterondernemingen hoefden lange tijd niet bijzonder uitgebreid te rapporteren aan het hoofdkantoor aan de Rijnkade in Utrecht. SHV hield beperkt toezicht op alle vestigingen over de hele wereld.

In 2015 trad de nieuwe accountant KPMG aan. Die maakte extern melding van „omkoping”.

SHV besloot daarop schoon schip te maken. Het liet de misstanden intern onderzoeken door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, dat onverwachte invallen bij dochterondernemingen organiseerde en personeelsleden interviewde. SHV liet betrokken medewerkers afvloeien.

Ook haalde het bedrijf voormalig bestuurder van Transparency International Arjen Tillema binnen als ethics and compliance director, maar die vertrok alweer na een jaar, omdat hij volgens bronnen meer en sneller veranderingen wilde zien dan SHV toeliet.

Het interne onderzoeksrapport van de ingehuurde advocaten, met daarin de onwelgevallige feiten, belandde veilig in een kluis bij De Brauw. Waar de dochterbedrijven door het strafrechtelijk onderzoek financieel geraakt en beschuldigd lijken te worden, en hun leidinggevenden mogelijk vervolgd worden, lijkt SHV zelf buiten schot te blijven.