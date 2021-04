‘Met groei komt ook een zekere mate van stress’

Sarah: „We staan op tussen half zeven en zeven en beginnen dan met een koffietje. Onze oudste kan inmiddels zelf koffie zetten.”

Arthur: „Dan loopt hij slingerend met twee koffie de trap op, heel lief. Ik bak ook vaak pannenkoeken met ze.”

In het kort Arthur van Els (35) leerde Sarah kennen toen ze beiden op de Hogere Hotelschool in Leeuwarden zaten. Nu wonen ze samen in Heemskerk en hebben twee kinderen: Aaron (4) en Harvey (2). Hij is opgeleid tot audioloog en samen met zijn broer oprichter van HoorCare en eigenaar van drie hoorwinkels. Sarah Ruijter (33) is (mede-)eigenaar van drie bedrijven: Zijdar Natural Silk en Zijdewinkel, een winkel en groothandel in zijde en creatieve materialen; September18, een maandabonnement voor creatieve doe-het-zelfpakketten met patronen; en inpakbedrijf Sipack. Ze verdienen samen ongeveer 100.000 euro bruto met hun bedrijven en de verhuur van vastgoed.

Sarah: „Vraag mijn oudste wat er in de pan moet en dan pakt hij alle spullen zelf, echt heel schattig. We ontbijten met het hele gezin op bed, heel gezellig. Die gewoonte is uit de kraamtijd blijven hangen. Daarna kleedt de één ze aan en doet de ander de broodtrommels en de tassen.”

Arthur: „We hebben geen vaste routine. Afhankelijk van de dag breng jij de één weg en ik de ander of breng ik ze allebei weg.”

Sarah: „De oudste gaat naar de basisschool en de jongste drie dagen per week naar een gastouder. We hebben een hele fijne, gelukkig.”

Arthur: „Zonder onze ouders en schoonouders zouden we het ook echt niet redden, zij passen op beide kinderen.”

Sarah: „Als ik naar Zijdar of Zijdewinkel in Heemskerk ga, neem ik mijn gewone fiets. Als ik de kinderen eerst moet wegbrengen, pak ik de elektrische bakfiets. Naar Sipack, mijn andere bedrijf, in Heiloo, fiets ik soms ook – ik ben echt dol op fietsen.

Arthur: „Ik ben dol op auto’s en autorijden. Ik rijd in twintig minuten naar de winkel in Santpoort-Noord.”

Sarah: „We hebben een lange geschiedenis samen van voor we kinderen kregen, dat is wel heel leuk. We kennen elkaar van de Hogere Hotelschool in Leeuwarden en hebben ook samen gestudeerd en gewerkt in Thailand en op Bali. Ook hebben we samengewoond in een opknaphuis dat we helemaal hebben verbouwd.”

Arthur: „Na onze studie hebben ook nog vijf maanden over de wereld gereisd.”

Ondernemersgezin

Sarah: „Ik heb Zijdar en Zijdewinkel in 2012 gekocht van mijn schoonmoeder, die het bedrijf heeft opgezet met haar zus. Ik had het bedrijfsfeest voor het dertigjarig bestaan georganiseerd. Toen werkte ik nog bij de gemeente Amsterdam aan een reorganisatie, als zzp’er. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk, en ik kom uit een ondernemersgezin. Kan ik het bedrijf niet overnemen, vroeg ik mijn schoonmoeder. Drie maanden later heb ik het gekocht.

Arthur: „Ik wist altijd al dat ik een eigen onderneming zou beginnen. Allebei mijn ouders hebben dat ook altijd gehad. Nu heb ik drie winkels in hoortoestellen, samen met mijn broer. We helpen veel mensen die last hebben van oorsuizingen en tinnitus aan zwemdoppen. Mijn vader deed vroeger hetzelfde met zijn bedrijf en heeft ons ook aangeboden de zaak over te nemen. Maar ja, als kind wil je vooral niet doen wat je ouders ook doen...”

Sarah: „Na twee jaar heb ik een eigen pand gekocht met drie verdiepingen: een winkel, een ruimte voor workshops en een museum met een privécollectie rondom zijde. Nu heb ik drie mensen in dienst. De logistiek en de boekhouding besteed ik uit.”

Arthur: „Ook wij zijn redelijk gegroeid, maar met groei komt ook een zekere mate van stress. We hebben gelukkig een druk sociaal leven. Ik hou erg van feestjes en van uit eten gaan, ik heb nog wat wilde haren. We zijn altijd bourgondiërs gebleven na de hotelschool.”

Sarah: „Als we vijftig uur hebben gewerkt, zegt Tuur nog steeds: ‘zet de barbecue aan en nodig nog even wat mensen uit.’”

Arthur: „Toen Sarah haar eerste bedrijfspand kocht, heeft dat mijn interesse in vastgoed echt aangejaagd. Inmiddels hebben we vier panden in eigendom in Beverwijk en Heemskerk die we verhuren aan bedrijven. Het inkomen dat we daaruit halen, is substantieel. Dat moet ook wel, want dat is ons pensioen. Als directeur-grootaandeelhouder kun je geen pensioen opbouwen binnen je bedrijf.”

Sarah: „Verbouwen doen we altijd zelf. Toen we nog geen kinderen hadden, konden we vaak om zes uur opstaan en lekker klussen voordat we aan de echte werkdag begonnen.”

Arthur: „Het tweede pand hebben we gekocht met geld van vrienden en familie. Als je met degene die je geld leent een nette overeenkomst sluit en 3 of 3,5 procent rente betaalt, is het een win-winsituatie.”

Met de hele familie plat

Sarah: „Op donderdagavond werken we allebei door tot een uur of tien. Dan lost de oppas mijn ouders af. Soms kom ik ook naar huis om de kinderen in bed te doen en werk ik daarna weer door in de winkel.”

Arthur: „Naar bed brengen gaat altijd heel chaotisch bij ons.”

Sarah: „We zijn er wel in getraind om onze kinderen heel snel naar bed brengen. Om zeven uur is het licht uit. Op zaterdagmiddag sliepen we tot voor kort mee met de kinderen. Dat is echt een aanrader, twee uur plat met de hele familie.”

Arthur: „Vrijdag ga ik standaard naar de markt in Santpoort-Noord, dan haal ik sliptong of zeetong, heerlijk. Ik heb een redelijke food-fetisj. Dat is de ‘hotello’ in mij.”

Sarah: „We hebben ook heel vaak spontane eters die langskomen. Omdat andere mensen veel voor ons doen, vind ik het leuk om ze regelmatig uit te nodigen. Eten moet je toch, zeg ik altijd.”

Arthur: „We zijn absoluut niet georganiseerd. Daarom hebben we maar wat dingen geautomatiseerd.”

Sarah: „We hebben een HelloFresh-abonnement en een voor wc-papier. Zouden we ook voor de luiers moeten doen. Vandaag ben ik nog bij de buurvrouw gelopen om te vragen of ze nog luiers had. Ik zat middenin een managementteammeeting toen bleek dat Harvey verschoond moest worden.”

Arthur: „’s Avonds filosoferen we bij de houtkachel en soms netflixen we. Ik sport ook vier keer per week.”

Sarah: „Dat zorgt ook voor spitsuur, want voor die tijd moeten de kinderen dan naar bed.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Opstaan Tussen half zeven en zeven uur. Sarah: „We hebben geen wekker, een van de kinderen maakt ons wel wakker.” Boodschappen Sarah: „Ik bestel ’s avonds vaak boodschappen voor de zaak online bij de Jumbo en dan neem ik ook wat dingen mee voor privé.” Huisdieren Sarah: „Zeker niet, Arthur is allergisch voor honden, katten en huisstofmijt.” Auto Sarah heeft een Mini Cooper S-Cabrio, Arthur een Volkswagen Golf 7 R Woning Een jaren-80-hoekwoning in Heemskerk, met grote achtertuin en een speeltuin voor de deur. Hulp Sarah: „Mijn moeder strijkt elke week alles. Mijn vader haalt het onkruid weg uit de tuin. Mijn ouders doen heel erg veel.” Laatste grote uitgave 6.500 euro voor een familievakantie naar Curaçao. Die ging niet door vanwege corona, maar blijft in de planning. Bedtijd Sarah tussen elf en twaalf, Arthur tussen twaalf en twee. Arthur: „Als Sarah naar bed is, ga ik nog weleens gamen met vrienden.”