Leenfiasco

Je hebt in Nederland van die ongerijmdheden waar je pas kennis mee maakt als je een volwassen leven probeert op te bouwen. Zoals dat je bij een hypotheekaanvraag maar beter nooit je studieschuld kunt opgeven. Anders lukt het niet, rekenen vrienden met ervaring je voor. En de maandlast van een hypotheek is altijd minder dan wat jij nu weggooit aan huur. Met dat verschil kun je eindelijk gaan aflossen.

Zonder hypotheek kom je nooit van je studieschuld af, met studieschuld kom je nooit aan een hypotheek. Een patstelling, een weeffout in het systeem, die je als burger zelf maar halfslachtig moet gaan repareren. Maar het voelt vreemd, om voor iets essentieels in ons overgereguleerde land aangewezen te zijn op quasi-schimmige praktijken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil nu een verplichte BKR-registratie voor studieschulden. Alleen: bij de invoering van het leenstelsel was nog beloofd dat je absoluut geen last ging krijgen van die schuld. In de praktijk is een koopwoning voor afgestudeerden nu al onhaalbaar, laat staan met zo’n extra BKR-drempel.

Welnee, dit advies nemen we niet over, haastte de minister zich daarom te roepen. Maar wat doet een nieuw kabinet? Blijven doen alsof die schulden er niet zijn, en zo de patstelling en de semi-louche praktijk handhaven? Erkennen dat het leenstelsel een fiasco was, getroffen studenten compenseren en terug naar het beursstelsel?

Je kunt het de AFM niet verwijten haar gewone werk te doen: waarschuwen bij financieel gevaar. Het probleem is dat elke club alleen het eigen piepkleine radertje ziet – AFM, ministerie, woningcorporaties, enzovoorts – zonder dat ergens een overkoepelende blik is op de hele machine met alle ongerijmdheden erin, die burgers op z’n minst ontmoedigen om integer te handelen.

Studieschulden, woningmarkt, leenstelsel: het stond vast allemaal in de verkiezingsprogramma’s maar kreeg u er veel van mee? Weet u welke partijen de basisbeurs terug willen en in welke vorm? Op de tast stemden we wat brokstukken bij elkaar en pas nu die zijn ingezworen barst er zowaar iets van een campagnesfeer los.

Politiek leeft weer. Er zijn kleine, voor de meeste kiezers nogal abstracte thema’s als tegenmacht en bestuurscultuur. Er zijn aanvallen en strategische lekken. Maar ook over wat ons wel dagelijks bezighoudt hoor je weer steeds meer – woningen, energietransitie, onderwijs, zorg, toekomstige pandemiebestrijding, landbouw versus natuur. Nu we durven te geloven in het einde van de pandemie, keren de maatschappelijke zorgen terug.

Laat die formatie intussen rustig een paar keer stranden, terwijl wij op de terrassen vergaderen over de echte onderwerpen. Laat de zomer de laatste anderhalvemeter-restjes maar wegbranden, en dan zijn we rond Prinsjesdag wel klaar voor een zinvolle, weergaloze verkiezingstijd.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.