Het gaat goed met mijn moeder (89). Een paar keer gevallen, al twee prikken gehad, wel weer even in quarantaine gezeten want ‘verkouden’ en ‘regels zijn regels’, maar nu was een kennis van vroeger zelfs van plan om „zodra het kan” met haar naar een terras te gaan.

Naar een terras in Mook.

„Lekker achter een kuchscherm!”

Kende ik een goed terras? Dat wordt dan naar mij gemaild, de betrokken maar afwezige zoon.

Ik zou niet weten waar je in Mook naar een terras kunt. De enige horeca die ik er gezien heb, zijn een café-restaurant waar mijn zwager ooit zijn vijftigste verjaardag vierde, maar dat is failliet. En eethuis Il Forno, waar ik de verbrande pizza kan aanbevelen.

„Ik weet niet of die een terras hebben”, mailde ik.

„Kent ze mij nog wel?”

Geen idee natuurlijk, maar de kans leek me klein, ze herkent haar kinderen en kleinkinderen soms ook niet. Laat staan een voormalige collega van de school voor slechthorenden van meer dan veertig jaar geleden.

„Ik herinner me nog zoveel”, schreef de mij ook onbekende vrouw. „Jouw moeder had een prachtig handschrift en ze kon snel fietsen!”

Maar haar afkeer van terrassen was ze dan toch vergeten.

Niemand die met zoveel tegenzin op terrassen zat als mijn moeder.

Het duurde altijd te lang, ze vond het altijd te duur en ze had het altijd koud. De laatste keer herinnerde ik me nog goed. We zaten aan een wankel tafeltje voor de banketbakker aan de Hoofdstraat in Velp, ze was al aan het aftakelen en zei alles wat er in haar opkwam. Zo vond ze het grappig dat ze bij een taartjeswinkel werd bediend door iemand met overgewicht, iets wat ze vroeger nooit hardop gezegd zou hebben.

Maar die laatste keer wel. Wel tien keer.

„Ze is dementerend”, zei ik fluisterend bij het afrekenen.

„Nee-hee”, zei het bedienend personeel. „Ze is brutaal.”

Mijn moeder bij het weggaan: „Wat had die vrouw een harde stem. Onvriendelijk.”

Ik mailde dat ik niet wist of het wel een goed idee was en ook dat ik ook niet wist of ze mijn moeder bij het verzorgingstehuis zomaar meegaven.

Antwoord: „Desnoods sleep ik haar even uit haar kamer, ik denk dat ze dat hartstikke leuk vind. Even geen corona! Ik ben niet te houden.”

En nu zit ik met dat beeld: mijn moeder met al haar tegenzin achter een kuchscherm langs de A73. Een onvoorziene bijwerking van het vaccin. Ze zal er verder geen actieve herinnering aan overhouden.

