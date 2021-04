Koud, warm, koud, warm… Wat moet het boomblad nu?

De eerste, kleine eikenprocessierupsjes zijn begin deze maand alweer her en der gespot in Nederland. Net uit het ei gekropen. Klaar om zich tegoed te doen aan de bladeren van de zomereik. Maar de eik houdt zijn bladeren dit jaar opvallend lang in de knop. „De rupsen zitten maar te wachten en te wachten. Dicht op elkaar. Ze zijn nu heel kwetsbaar. Koolmezen kunnen ze zo van de takken wegpikken”, zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen UR. Hij coördineert de Natuurkalender, die samen met duizenden vrijwilligers allerlei jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur bijhoudt. Zoals de bladontplooiing.

We staan langs de A12, bij Ede. Het is 14 april. Van Vliet volgt (en fotografeert) in de buurt al jarenlang ruim zestig bomen, waaronder een paar zomereiken. Het rijtje jonge eiken langs de snelweg heeft de bladeren nog strak in de knop. De eikenprocessierupsen zitten hier nog in hun ei. Van Vliet noemt het een „uitzonderlijk jaar”. Rond deze datum stonden de eiken de afgelopen jaren al behoorlijk in het blad. Maar nu niet. Ze zijn makkelijk drie weken later, zegt Van Vliet. „Het is alsof we vijftig jaar terug zijn in de tijd.”

Door de opwarming van het klimaat komen de bladeren steeds vroeger uit. Ook staan bomen en struiken eerder in bloei. Hoe regelen ze dat? Welke factoren spelen een rol?

Uit de diepe slaap

Dát bladeren steeds eerder uitkomen is voor Europa voor het eerst beschreven in 1999. In een correspondentie aan Nature schreven de ecologen Annette Menzel en Peter Fabian, van de universiteit van München, dat de bladontplooiing in dertig jaar tijd met gemiddeld 6 dagen was vervroegd. Bovendien was de verkleuring van het blad in de herfst met bijna vijf dagen verlaat. Ze konden de verlenging van het groeiseizoen, met elf dagen, toeschrijven aan de stijging van de luchttemperatuur. Zeven jaar later herhaalde een grotere groep wetenschappers, onder leiding van dezelfde Annette Menzel, het onderzoek, maar dan op veel grotere schaal. Ze putten uit 125.000 observationele reeksen aan 542 plantensoorten in 21 Europese landen. Bij 80 procent van de soorten waren bladontplooiing, bloei en vruchtzetting vervroegd. Met 2,5 dag per decennium. Vergelijkbaar met het eerdere onderzoek. Voor de bladverkleuring in de herfst werd echter geen duidelijke trend gezien, schreven ze in 2006 in Global Change Biology – Van Vliet was een van de auteurs.

Warmte is dus van invloed op de timing van de bladontplooiing, zegt ecoloog Ivan Janssens, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. „Maar er is meer.” Voor bomen op gematigde breedtegraden zijn twee fasen te onderscheiden, legt hij uit. Nadat ze hun groei in de late zomer of de vroege herfst hebben gestopt, raken bomen in een diepe slaap. Ze komen daar pas uit als ze een bepaalde hoeveelheid koude (chilling) hebben doorgemaakt. „Als je een boom in diepe slaap in een warme omgeving brengt, die gunstig is voor bladontplooiing, zal er niks gebeuren”, zegt Janssens. Het is een beschermingsmechanisme, om niet te vroeg uit te lopen.

Magnolia

Foto Getty Images Hortensia

Foto Getty Images Kastanje

Foto Getty Images Foto’s Getty Images

De boom vaart echter niet helemaal blind op de kou. In een relatief warme winter komt hij op een gegeven moment toch uit de diepe slaap, ook al heeft hij niet genoeg kou gestapeld. „Waarschijnlijk speelt daglengte ook een rol”, zegt Janssens aan de telefoon (op 19 april). Maar welke is nog niet duidelijk.

In ieder geval gaat de boom ergens in het voorjaar over op een ondiepere slaap. Hij wordt dan gevoelig voor warmere luchttemperaturen. Die drijven bladontplooiing, bloei en vruchtzetting aan. De vraag hoeveel warmte een boom moet stapelen voordat zijn bladeren uitlopen, is lastig te beantwoorden, zegt Janssens. Het verschilt per soort, per locatie, per individu. En om die zogeheten warmtesom vast te stellen, moet je weten wanneer de ondiepe slaap begint.

Een serie beuken

Maar de overgang van diepe naar ondiepe slaap is van de buitenkant niet af te lezen aan een bladknop. Van binnen zou je misschien wel iets kunnen zien, zegt Janssens, aan de verandering in moleculaire processen. Maar dat is nooit onderzocht. Janssens is er zelf vorig jaar mee begonnen. Hij volgt een serie beuken en populieren, en haalt er elke twee weken knoppen vanaf. Daarvan analyseert hij het complete rna. Dat vertelt hem welke genen er op een bepaald moment in die knoppen actief zijn. Hij hoopt zo de invloed van luchttemperatuur, chilling en daglengte op de bladontplooiing vast te kunnen stellen. „En wellicht ook van andere factoren, zoals vochtigheid en zonnestraling.”

Het is nog te vroeg voor resultaten. Maar hij is wel heel benieuwd naar de gegevens van met name dit jaar, omdat het zo’n raar jaar is, met veel afwisselingen in warme en koude periodes. „Door corona zit ook ik veel thuis, en in mijn tuin zag ik de bladknoppen van de zomereik al in februari opzwellen. Het was toen even erg warm. Maar daarna volgden sneeuw en ijs. Bij mij is de eik nog steeds niet uitgelopen.” Hij vraagt zich af: heeft de eik zijn bladontplooiing in februari op pauze gezet, of is het in gang gezette proces gereset en moest de boom daarna weer vanaf nul beginnen? „Fascinerend.” Hij verwacht dat het rna hem dat zal gaan verklappen.

De belangrijkste factor voor de timing van de bladontplooiing is volgens Van Vliet de temperatuur die een boom de afgelopen paar maanden heeft doorgemaakt. Dat bijvoorbeeld de zomereik zo laat is, valt daaruit goed te verklaren. Maart was dan wel gemiddeld, maar april is verhoudingsgewijs zeer koud. Navraag bij het KNMI bevestigt dat. Tot nog toe liggen de dagtemperaturen deze maand ver onder het gemiddelde – met uitzondering van 1 en 20 april. „De temperatuur deze april ligt tot nu toe 3 graad onder het langjarig gemiddelde”, schrijft klimaatonderzoeker Peter Siegmund in een e-mail. De oorzaak is dat zich deze maand opvallend vaak een hogedrukgebied ten noordwesten van Nederland heeft gepositioneerd. Het blokkeert de aanvoer van relatief warme zeewind uit het westen. „We krijgen juist veel koude wind uit het noorden”, schrijft hij. Volgens de voorspelling van het KNMI blijft het de rest van de maand bijzonder koud.

Maar de stapeling van warmte is niet alles bepalend. Daglengte speelt ook een rol. Janssens: „In een betrekkelijk koud voorjaar geeft de toenemende daglengte op een gegeven moment toch het signaal: je moet nu gaan uitlopen.”

Beuk

Foto Getty Images Paardekastanje

Foto Getty Images Vijg

Foto Getty Images Kastanje

Foto Getty Images Foto’s Getty Images

Daarnaast speelt de hoeveelheid gestapelde kou een rol. Als het voorjaar juist warm is, wil je als boom toch niet te vroeg uitlopen. Want als er dan nog een keer vorst komt, kun je schade oplopen. De hoeveelheid doorgemaakte kou beschermt de boom hiertegen. Dat suggereert ook onderzoek waaraan Janssens meewerkte, en dat in 2015 in Nature is gepubliceerd. In de periode 1980-1994 vervroegde de bladontplooiing bijna twee keer zoveel als in de periode 1999-2013. Het idee is dat het gebrek aan gestapelde kou een rem is op steeds verdere vervroeging.

Toch wordt er een toename in vorstschade gezien, aan bomen die vroeger in bloei komen en dan nog late lentevorst over zich heen krijgen. De fruitteelt merkt het, ook de afgelopen weken weer. Maar de schade is niet bij alle bomen even groot, zo beschreven Zwitserse onderzoekers drie jaar geleden in Scientific Reports. Soorten die vroeg in blad komen, zoals de paardekastanje en de lariks, lijken van nature een betere bescherming te hebben tegen lage temperaturen. Janssens herkent het. „In mijn tuin staat een vlier. Die krijgt vroeg bladeren. Dit jaar kwamen er daarna hier in de Kempen nog temperaturen van -7, -10 graden Celsius. Ik dacht, die vlier gaat schade ondervinden. Maar nee.”

Ontdooiing van de bodem

Janssens vertelt dat het in boreale gebieden weer anders werkt. Luchttemperatuur speelt wel een rol in de timing van de bladontplooiing, maar de ontdooiing van de bodem is veel belangrijker. „Dat is voor de boom het signaal dat hij voldoende vocht kan opzuigen.”

Langs de A12 vertelt Van Vliet dat de kou in april wel eens gunstig zou kunnen uitpakken voor diverse vogelsoorten waaronder de koolmees. De datum waarop ze eieren leggen is de afgelopen dertig jaar ook vervroegd, maar niet zo sterk als de bladontplooiing en het verschijnen van de rupsen. „Koolmezen hebben moeite de vervroeging bij te houden”, zegt Van Vliet. Hij verwacht dat bladontplooiing en rupsenpiek dit jaar weer meer samenvallen met de mezenpiek. Betekent het dat er meer eikenprocessierupsen gegeten zullen worden, en dat de mens er minder last van zal hebben? „Dat is nog niet gezegd. Een vraag is bijvoorbeeld hoeveel eitjes de eikenprocessievlinders vorig jaar op de bomen hebben afgezet.”

Van Vliet belt dinsdag 20 april nog een keer. Om te zeggen dat langs de A12 de eikenprocessierupsen inmiddels uit hun ei zijn gekropen. En dat ook de bladeren aan de eerste zomereiken voorzichtig aan het uitkomen zijn. „Je merkt dat we een paar dagen warmer weer hebben gehad. Maar volgens de verwachting gaan de temperaturen weer omlaag. Ik vermoed dat de bladontplooiing voorlopig heel langzaam blijft gaan.”