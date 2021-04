Kan de lezer het beter dan Mark en Hugo?

‘Het is prikken wat de pot schaft”, aldus minister Hugo de Jonge bij de persconferentie afgelopen dinsdag. De demissionair minister gaat dus door met zijn pogingen de stijlfiguur ‘metafoor’ te beschadigen. De vraag is: kan de lezer het beter? Vorige week deed NRC een oproep om met goede coronametaforen te komen, en de lezers gaven er semi-massaal gehoor aan: 74 inzendingen kwamen er binnen.

Laat ik, om het metaforisch te zeggen, maar meteen met de deur in huis vallen: het blijkt moeilijk om een goede metafoor te verzinnen. Sommigen stuurden een woordgrap, gedicht of aforisme: ook leuk, maar niet de opdracht. Anderen stuurden reeds bestaande metaforen.

De meeste wél zelfbedachte metaforen gaan over het virus zelf. Dat is „een boktor die de steunbalken van je huis wegvreet” (André van Duijn), „een leeuw aan een hondenriem” (Reiham Nazimi en Nico Mohammidi), „een draver op de lange baan” (Hans Hubbeling). Cora Koning noemt corona „het louche, voortvluchtige vriendje van een beruchte topcrimineel”: „Je hebt veel over hem gehoord en gelezen, maar loopt hem desondanks dagelijks onopgemerkt voorbij. Tot hij jou plotseling indringend, recht in de ogen kijkt.” Ook Timo Huijzendveld gebruikt weinig vleiende woorden voor het virus. „Corona is als een opdringerig sletje (m/v/nvt) in de kroeg dat maar wat graag met je mee naar huis gaat. Sta je dat toe en je hebt geluk, dan glipt het sletje in de nacht weg voor je wakker wordt, maar heb je pech, dan trekt het sletje bij je in en heb je er een jaar later nog last van.” Anneke van Leeuwen houdt het korter: corona is „de kroon op ons werk”.

Zowel R.M. Deurvorst als Sander Vuyk verwijst naar de Griekse mythologie, waarbij ze beiden kritisch opmerken dat die verwijzing wel erg „voor de hand” ligt. Dat blijkt mee te vallen: op de redactie had nog niemand het virus met de Hydra van Lerna vergeleken (Vuyk), of het vaccin met het deksel op Pandora’s doos (Deurvorst).

Het was moeilijk om een winnaar te kiezen. In de categorie ‘kort maar krachtig’ wint Marc May: ‘Nieuw zwabberbeleid: samen vegen we corona onder het karpet’. In de categorie ‘lang en gymnasiaal’ wint de genoemde Sander Vuyk. In zijn metafoor is het telkens muterende virus als het veelkoppige monster Hydra uit de Griekse mythe: het verrijst uit „de zompige moerassen die de wereldleiders veroorzaken”, en kan alleen verslagen worden door „de ware nieuwe Herakles” op wie wij allen wachten. Het vaccin? De tijd zal het leren.