Kabinet werkt aan mogelijkheid intrekken verhuurdersvergunning bij discriminatie

Gemeenten moeten meer bevoegdheden krijgen om verhuurders aan te pakken die discrimineren bij het aanbieden van een woning. Dat schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vrijdag aan de Kamer. Bij discriminerende verhuurders moet een boete opgelegd kunnen worden of de verhuurdersvergunning ingetrokken kunnen worden. Ook wordt er een meldpunt opgericht.

Hoe de voorschriften voor deze maatregelen er precies uit gaan zien is nog niet bekend. Het meldpunt wordt ondergebracht bij de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). De NVM breidt het reeds bestaande meldpunt voor niet-integer handelen uit om het meer toegankelijk te maken voor klachten over discriminatie. Wanneer het wetsvoorstel af is en wordt ingediend, is nog niet bekend.

In 2018 onderzocht De Groene Amsterdammer discriminatie op de woningmarkt. Een journalist die undercover opereerde onder de naam Rachid El Haddaoui kreeg daar minder woningen en bezichtigingen aangeboden dan de woningzoeker met de naam Jaap van de Ven. 46 van de 50 ondervraagde makelaars ging akkooord met het verzoek „geen allochtonen” als huurder aan te nemen.

Deze bevindingen zijn nu ook onafhankelijk en op grotere schaal bevestigd door het landelijk kenniscentrum discriminatie Art.1/Radar, in opdracht van het kabinet. Zij voerden drieduizend mystery calls uit en ondervonden dat 8 procent van de mannen met een buitenlandse achternaam te maken krijgt met discriminatie op de woningmarkt. Bij vrouwen is dat 7 procent. 86 procent van de makelaars bleek bereid in opdracht discriminerend te handelen.