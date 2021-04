‘Je mist nu de kracht van Koningsdag’

‘Al jaren ben ik secretaris van Oranjevereniging Oranje Nassau in Haren. Koningsdag is een jaarlijks hoogtepunt. De grondslag is de kindervrijmarkt, die ook ouders en grootouders aantrekt, dus publiek is verzekerd. Daarnaast hebben we muziek, een kermis, levende standbeelden, draaiorgels en jongleurs gehad. Dat klinkt misschien voor buitenstaanders als een oubollig feest, maar wij zien dat het concept wordt gewaardeerd.

„Als Oranjevereniging beginnen we ’s ochtends traditioneel met een aubade. De burgemeester geeft een toespraak, de vlaggen gaan uit, het Wilhelmus klinkt en de klokken worden geluid ter verhoging van de feestvreugde. ’s Avonds wordt de dag afgesloten met een oranjeconcert in de kerk.

„Dit wordt het tweede jaar dat we het niet op de gebruikelijke wijze kunnen vieren. Dat is erg jammer, omdat de kracht van Koningsdag juist zit in het publieke karakter. Als Oranjebestuurder mis ik die interactie ook: dat je die dag in goede banen leidt, leuke contacten hebt en je in Haren in de feestende menigte bent.

„Vorig jaar hebben we besloten niets te doen, dat vonden we niet passend. We hebben vlaggen uitgehangen en klokken geluid, meer niet. Dit jaar hebben we voor een online viering gekozen. Er is een puzzeltocht in Haren uitgezet en bewoners van zorgcentra worden verrast met een draaiorgeloptreden.

„Ik heb een warme band met het Huis van Oranje, ik ben zelfs geboren op 30 april, het oude Koninginnedag. Op de lagere school was ik al onder de indruk van hoe Willem van Oranje had gestreden voor een onafhankelijk Nederland. Voor mijzelf is het een belangrijk gegeven dat zij staan voor onze vrijheid. Ik ben ook een trouw bezoeker van Prinsjesdag en als de Gouden Koets met het staatshoofd langsrijdt, ontroert mij dat wel.

„Als Oranjebestuurder heb ik een aantal keer de eer en het genoegen gehad leden van de koninklijke familie te ontmoeten. Ze verstaan de kunst om op ongedwongen wijze het gesprek aan te gaan en mensen op hun gemak te stellen. Er blijft wel een zekere distantie, maar dat is ook goed. De samenleving moet ook niet te erg nivelleren, het is toch het staatshoofd dat je voor je hebt.

„Het karakter van Koningsdag als volksfeest zal zeker overeind blijven, maar naast de publieksactiviteiten is ook na corona de digitale component een blijvertje. Dat is nu zo ingeburgerd en is ook een goede ontwikkeling. Niet iedereen is in de gelegenheid deel te nemen aan grote volksfeesten, maar zo kan toch thuis meegenoten worden. Elk nadeel heb z’n voordeel!”