De witte man en de Ajouad-aanhankelijkheid

Edwin is carnivoor. En dan niet zo’n ventje dat zich na een karbonaadje op de barbecue een oermens waant, maar een echte. Hij eet een kilo vlees per dag en verder niets; hooguit een paar koppen koffie. Fruit, groente, brood, al die lekkere dingen die hem tot boven de honderd kilo hadden opgestuwd – allemaal geschrapt. Inmiddels voelt hij zich geweldig. Zijn longen zijn sterker dan ooit, zijn geest is ongemeen scherp. Trots toont hij verslaggever Ajouad El Miloudi een lade vol diepgevroren vlees: „Kijk, lam, wat jij zeker ook kent vanuit de Marokkaanse keuken.”

De carnivoor was donderdag een van de malse hapjes in ‘De vleeseters’, de tweede aflevering van de reportageserie #Ajouad (NTR). El Miloudi bezocht ook een groepje hobbybarbecuers dat een halve dierentuin op het rooster legde: krokodillen, kangoeroes en zelfs kamelen. Die laatste waren „wild geschoten in Australië, waar ze een plaag zijn”. (Ik heb het opgezocht: kamelen zijn inderdaad een plaag in Australië.)

El Miloudi benadert de mensen die hij bezoekt met een antropologische blik, met meer belangstelling voor hun gewoonten dan voor hun meningen. Overigens waren de echte vleeseters donderdagavond relatief snel op; het vleesfenomeen werd ook door een veganistische bodybuilder en een dierenpsycholoog belicht.

El Miloudi werpt zichzelf in de strijd en dat levert geweldige dialogen op.

Wel honderd procent carnivoor was een Kosovaar die zich op voorspraak van een Amerikaanse goeroe (die inmiddels is overleden) slechts voedt met rauw vlees. Ook had #Ajouad kort aandacht voor een kampioen frikandellen eten. Bij hem was alles aan het rollen geraakt na een succesvolle deelname aan een gehaktballeneetwedstrijd. Nu koesterde hij een record van 21 frikandellen en voorzag hij de kijker van enkele nuttige tips. „De meeste mensen beginnen veel te snel. Hardlopers zijn doodlopers.” En: „Niets glijdt zo lekker als appelmoes.”

Af en toe werpt El Miloudi zichzelf in de strijd en dat leverde in de eerste aflevering, waarin hij ‘de witte man’ tegen het licht hield, een paar geweldige dialogen op. Zijn bezoek aan de Hengelose herensociëteit Eensgezindheid was memorabel. Bij binnenkomst werd El Miloudi verwelkomd door de voorzitter en de secretaris, die hem dadelijk uitlegden dat hij naakt was. Naakt als in: zonder verenigingsdas. Er werd een exemplaar uit een cellofaantje gehaald dat de secretaris met enige coronaschroom („mag ik wel zo dicht bij je komen?”) om de hals van zijn gast knoopte.

In een volgende scène was de knoop al wat uitgezakt en legde de voorzitter uit dat zijn sociëteit tot zijn spijt helemaal ‘wit’ was. Daarop vroeg El Miloudi – die trouwens het interviewtechnisch middel ‘giechelen’ tot in de puntjes beheerst – wat een Marokkaan uit Amsterdam-Oost moest doen om lid te worden. „Hoe kun je je als niet-witte man opwerken?” De ogen van de bestuurders begonnen te glimmen, wat het was maar wat duidelijk dat deze welopgevoede jongeman méér dan welkom was.

‘Doen wat jij doet”, zei de secretaris robuust. „Het was een gouden greep van je ouders om jou op een witte school te doen, waardoor je nu voortreffelijk Nederlands spreekt.” Hij raakte steeds meer in de greep van zijn Ajouad-aanhankelijkheid. „Jij hebt helemaal geen achtergrond, jij draait mee met de witte man. Jij bent een witte man!” Het was echt heel lief bedoeld.

El Miloudi, die ook elders te horen kreeg dat hij ‘geen Marokkaan was’, keek zijn gesprekspartner aan in milde verbijstering. Hij is burger van een land dat zo weinig racistisch is dat wie succesvol is, automatisch wit wordt.