In de Golf is het leven niet beter, maar het salaris wel

Op een ochtend in september werd Sucharitha Mandaloji (32) wakker in het huis van haar schoonouders met vijf gemiste oproepen uit Qatar. Nog maar een paar uur eerder had ze aan de andere kant van de lijn de stem van haar man gehoord. Hij had haar gevraagd of haar koorts al minder was geworden en of ze haar medicijnen wel nam. Kon ze de telefoon nog even doorgeven aan hun dochters? Neem rust, zei hij voordat hij ophing. Zo snel als ik kan, kom ik naar huis.

Anderhalf jaar later vult de kleine kamer zich opnieuw met een drukkende leegte. Met trillende vingers plukt Mandaloji aan de draadjes van de doek in haar schoot, haar oudste van twaalf zwijgzaam naast haar op de vloer. Mandaloji’s telefoon stond die nacht op stil, zegt ze dan. Het waren buren uit het dorp die het nieuws als eerst zagen. Een bericht op Facebook van een kennis in Qatar: Rajendra Prabhu Mandaloji uit Muthyampet had zichzelf opgehangen.

Zo had het verhaal van de klusjesman uit de deelstaat Telengana in het zuiden van India niet moeten eindigen. Een eigen huis, een goede school voor zijn dochters, eindelijk geen schulden meer. Dát was de droom waarmee Mandaloji’s man in 2016 naar de Golfstaat trok. Net als zijn vader voor hem, diens bestemming was Saoedi-Arabië. Zijn jongere broer na hem: Dubai. De overbuurman: Bahrein. Die buurman daar, in het moderne huis met de rozen en de groene verf nog vers op de muren: Qatar.

‘6.500 WK-doden’ Van de naar schatting 6.500 migranten uit Azië die de afgelopen tien jaar stierven in Qatar, kwamen de meesten (ruim 2.700) uit India. De cijfers zijn een totaal. Het is onbekend wat voor werk zij deden, en (anders dan wat veel media melden) hoeveel van hen betrokken waren bij WK-projecten. Zo werken Indiërs in de Golf ook als softwareontwikkelaar of bankier. Maar veruit de meesten zijn laaggeschoolde arbeiders, blootgesteld aan zware omstandigheden. De stelling van de Qatarese autoriteiten dat er niets ongewoons is aan dit dodental, wordt daarom door activisten betwijfeld.

Al decennia verruilen mannen uit dit deel van Telengana hun door kleine akkers omgeven dorpen om naar ‘de Golf’ te vertrekken, gelokt door de belofte van een salaris dat al snel twee tot drie keer zo hoog is als thuis. In de woestijnhitte zwoegen ze jarenlang op bouwplaatsen, beveiligen ze kantoren. Slapen ze met vier, zes, acht op een kamer. De een uit India, de ander uit Nepal. Hopende dat met iedere dag daar, het leven thuis een stukje beter wordt.

Die dromen hebben een hoge prijs. Net als tal van zijn buren stak Rajendra Prabhu Mandaloji zichzelf en zijn gezin diep in de schulden om zijn overtocht naar de Golf te kunnen betalen. Zo betaalde hij in 2016 een kennis zo’n 1.600 euro, een fortuin, voor een visum en voor wat hem was voorgespiegeld als een goedbetaalde baan bij een bouwbedrijf in Qatar. „Hij wilde eigenlijk niet gaan”, zegt zijn vrouw Sucharitha, die achterbleef bij haar schoonouders in Muthyampet. „Maar we hadden financiële problemen en hij vond hier geen werk. Deze persoon was een vriend van een vriend, hij vertrouwde hem.”

Bemiddelingsbureaus

In het olierijke golfstaatje Qatar stierven de afgelopen tien jaar zeker 6.500 migranten uit vijf Zuid-Aziatische landen, meldde de Britse krant The Guardian onlangs. In de stortvloed aan berichten die volgde, ging het al snel over de ‘6.500 WK-doden’, verwijzend naar het voetbaltoernooi dat hier in 2022 plaatsvindt. Duizenden gastarbeiders uit onder meer India werden ingevlogen om stadions, hotels en metrolijnen uit de grond te stampen.

Lees ook: Helpt een WK-boycot de arbeiders in Qatar?

Mensenrechtenactivisten documenteerden nauwgezet hoe de vaak nog jonge mannen terechtkwamen in overvolle en weinig hygiënische kampen waar hun papieren door hun werkgevers werden afgepakt en hun salarissen soms maandenlang niet uitbetaald. Sommigen verongelukten, anderen bezweken door het zwoegen in temperaturen tot ver boven de 40 graden. En dan waren er nog degenen die zich het leven benamen.

Rajendra Prabhu Mandaloji is geen ‘WK-dode’. Ver van alle grootse projecten en uit het zicht van vakbonden en door de FIFA gestuurde inspecteurs, maakte hij dagen van vijftien of zestien uur, klussend in appartementen of kleine restaurants. Niet voor een echt bouwbedrijf, zoals hem was verteld, maar als enige werknemer van een onderaannemer die hem dan weer wel, dan weer niet uitbetaalde. „Iedere keer dat hij belde, klonk hij gestresst”, zegt zijn vrouw. „Hij was heel ongelukkig.”

Geschat wordt dat zo’n 8,5 miljoen Indiërs werken in de Arabische Golf. Sommigen vertrokken met een goed diploma op zak en vonden een baan bij grote multinationals in Riyad of Dubai. Maar veruit de meesten komen uit stille dorpen als Muthyampet. Arm, nauwelijks naar school geweest. Hun weg naar de Golf loopt via al dan niet legale bemiddelingsbureaus die hun mannetjes eropuit sturen met te vullen vacatures. Dan moet er alleen eerst wel worden betaald.

„Dat is waar de uitbuiting begint”, zegt Bheem Reddy Mandha. De besnorde voorzitter van het Emigrants Welfare Forum, een ngo gericht op migranten in Telengana, hoorde door de jaren heen absurde bemiddelingskosten voorbijkomen. Duizend dollar. Tweeduizend dollar. In buurlanden zijn die bedragen nog hoger, staat in een rapport van de International Labour Organisation. Zo betalen gastarbeiders uit Bangladesh tot wel 3.500 dollar voor een baan in een Golfstaat.

Er zijn tal van wetten die dit verbieden. In India moeten bemiddelingsbureaus zich officieel registreren en mogen ze niet meer dan 30.000 roepies, zo’n 330 euro, voor hun diensten rekenen. Maar er zijn er altijd die manieren vinden om dat te omzeilen, vertelt een politie-inspecteur in Jagtial, een districtsstad nabij Muthyampet. Sommige arbeidsmigranten gaan zulke hoge leningen aan dat ze eenmaal in de Golf geen kant meer op kunnen.

In Thimmapoor, waar in de middagzon meer geiten dan mensen te tellen zijn, is de rouw nog vers. Op een plastic stoel in het zand staart het portret van Jalapathi Basa bezoekers aan. De krans met goudsbloemen die zijn vrouw Laxmi (45) om de lijst drapeerde, is door de hitte verwelkt. In de 22 jaar dat haar man in Abu Dhabi werkte als kantoorhulp, kwam hij maar twee keer thuis, vertelt ze. De laatste keer was zeven jaar geleden. „Maar hij belde iedere dag.”

Basa wilde wel terugkeren, zei hij dan. Maar hij was bang. Zijn vertrek betaalde hij destijds deels door de gouden sieraden van iemand uit het dorp te verpachten. Basa beloofde hetzelfde gewicht in goud terug te geven, en rente tot die tijd. Alleen: de goudprijs steeg. En steeg. Laxmi: „Mijn man werkte zeven dagen per week, draaide dubbele diensten, maar met wat hij ons toestuurde konden we alleen de rente betalen. Hij vreesde dat als hij zou terugkomen, ze ook de rest zouden opeisen.”

Op 22 maart sprak ze hem voor het laatst. Een dag later was Basa dood. Hartstilstand. Zijn schuld van nu zo’n 600.000 roepies, bijna 7.000 euro, is niet afbetaald.

De familie van Jalapathi Basa, bij zijn portret. In de 22 jaar dat hij in Abu Dhabi werkte, zagen zij hem slechts twee keer. „Maar hij belde iedere dag.” Foto Rebecca Conway

Chanel

„Het Westen heeft alleen maar oog voor Qatar”, zucht activist Mandha geërgerd over de telefoon. „Maar dezelfde problemen spelen in andere Golflanden. Soms is het daar nog erger.”

Bij terugkeer naar de dorpen ontstaan volgens de activist allerlei sociale problemen, zoals alcoholisme en huiselijk geweld. Mandha: „Negentig procent van de gastarbeiders vertrekt alleen. Ze zien hun kinderen niet opgroeien, zijn bang dat hun vrouw vreemdgaat. Dat zorgt voor veel stress en depressies.”

Lees ook: Na de uitbraak keerden de Keralieten massaal platzak terug uit de Golfregio

Toch trekken ieder jaar weer duizenden jongens uit deze regio die kant op. De verklaring is simpel, aldus de oud-journalist. De werkomstandigheden voor ongeschoolde arbeiders zijn in India niet veel beter. De zomers kunnen even meedogenloos zijn en als er geen klus is, is er geen geld. In Qatar of Oman wacht ten minste een vast en vooral hoger salaris. Voordat het coronavirus de wereld op slot gooide, stuurden Indiërs in de Golf jaarlijks meer dan 30 miljard euro naar huis.

Ze zien wat hun buren hebben, zegt Mandha. „Dat willen zij ook.”

Zo’n buurman is Kishor Babu Padigela (44). Op het centrale pleintje van Muthyampet steekt zijn gloednieuwe huis boven alle andere uit, met op de begane grond een in wit tl-licht zwemmende winkel waar de planken vol liggen met allerlei huisraad. Tubes tandpasta, rollen koekjes. Padigela, in een joggingbroek en verschoten t-shirt met het logo van Chanel, lacht breed en wijst van de planken naar de toonbank. „Alles wat je hier ziet,” zegt hij in vloeiend Engels, „is dankzij Qatar”.

Padigela is nog maar een paar maanden terug. Dertien jaar werkte hij in Qatar, waar hij binnen een bouwbedrijf opklom van administratief assistent tot hr-medewerker. Met de omgerekend ruim 1.000 euro per maand die hij verdiende, kon hij zijn puberzoon naar een privékostschool in Hyderabad sturen, de hoofdstad van Telengana. Zijn nu nog jonge dochter, die timide in de hoek van de winkel staat, is straks aan de beurt. „Als ik hier was gebleven, had ik dit nooit kunnen betalen”, zegt Padigela. Het is dat zijn werkgever in Qatar middenin de pandemie failliet ging. „Anders zat ik er nog.”

30.000 roepies

Vanuit de poort die leidt naar het huis van haar schoonouders, kan weduwe Sucharitha Mandaloji de winkel van Padigela zien. Er ligt slechts een zandweg tussen met aan weerszijden een open afvoer, waaruit een indringende rottingslucht opstijgt. Anders dan Padigela haalde haar man nooit een diploma, klussen is het enige wat hij kon. „Hij had talent”, zegt Mandaloji. „Zijn werk was altijd perfect.”

Maar in Qatar was hij doodongelukkig. Toen hij zijn baas vertelde dat hij naar huis wilde, begon die volgens Mandaloji zijn salaris in te houden. „Om te voorkomen dat hij zou gaan.” Na twee jaar keerde hij toch terug, alleen vond hij in Muthyampet nauwelijks werk: zijn oude klanten hadden nu iemand anders. Toen via via opnieuw een baan in Qatar voorbijkwam, nu écht bij een bedrijf, besloot hij te gaan. Hij leende nog eens 1.000 euro. „Hij was hoopvol dat het nu wel zou lukken.”

Dat dit niet zo was, werd meteen duidelijk. Het contract dat haar man volgens Mandaloji onder zijn neus kreeg, was voor een veel lager salaris dan hem was verteld. Hij begon haar twee, drie keer op een dag te bellen. „Ik probeerde hem te troosten”, zegt ze. „Maar hij maakte zich zo’n zorgen.” Op 29 september 2019, anderhalve maand nadat Rajendra Prabhu Mandaloji weer naar Qatar was vertrokken, maakte hij een einde aan zijn leven.

Met zijn kist werd een envelop meegestuurd. Erin 30.000 roepies, zijn salaris.