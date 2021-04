‘Ik zit hier omdat ik vrouw ben, maar óók om mijn ervaring’

Lees meer artikelen over Topvrouwen

‘Ik heb gesolliciteerd voor deze functie bij Fastned. Ik werd op de vacature gewezen door de vrouw van de bestuursvoorzitter; die kende ik zakelijk, zij werkt zelf bij een duurzaam bedrijf. Fastned was bewust op zoek naar vrouwelijke commissarissen. Liefst wilden ze ook iemand die past bij de cultuur van het bedrijf: jong, ervaring met duurzaam ondernemerschap. Ik had dat.

„Daarnaast heb ik ervaring met toezicht houden, ik zit inmiddels zeven jaar in de raad van toezicht van de VPRO. Ook daar waren ze destijds bewust op zoek naar een jonge vrouw, iemand met verstand van financiën. Tegelijk met mij is bij Fastned nog een vrouw aangenomen, Marieke Bax, een heel ervaren commissaris. Er zitten nu twee mannen en twee vrouwen in de raad van commissarissen.

„Kijk, het is natuurlijk altijd gek als er expliciet naar een vrouw gezocht wordt… Het gaat erom dat ik goed ben in wat ik doe. Maar ik ben ook wel weer pragmatisch. Soms heb je er nadelen van, soms voordelen. Dus ik zit hier omdat ik vrouw ben. Maar ik zit hier óók omdat ik hele relevante ervaring heb. Tegelijk wil ik voorkomen dat ik mezelf de hele tijd aan het bewijzen ben.







„Er is heel lang gezegd: dit gaat wel vanzelf. Maar dat gaat het niet. Dus ik denk dat het goed is dat er specifiek naar vrouwen gezocht wordt, of überhaupt naar mensen met een andere achtergrond. Want we hebben het nu over mannen en vrouwen, maar diversiteit is natuurlijk breder dan dat. Om me heen zie ik dat bedrijven echt wel goede wil hebben. Maar je eigen netwerk is je eigen netwerk. En als man ken je vaak toch meer mannen. Specifiek zoeken naar een vrouw helpt. Het dwingt je om naar andere netwerken te kijken. En bijvoorbeeld aan andere vrouwen te vragen: ‘goh, ken jij nog iemand?’

Marije van Mens

Marije van Mens (39) is hoofd onderwijs bij de gemeente Amsterdam en sinds vorig jaar commissaris bij snellaadpalenbedrijf Fastned. Ook is ze lid van de raad van toezicht van omroep VPRO. Van Mens werkte eerder bij de duurzame supermarktketen Marqt, daar was ze als ‘directeur vers’ lid van het managementteam. Van Mens begon haar carrière als bedrijfsadviseur bij de Boston Consulting Group. Ze volgde een MBA aan Columbia University.

„Met de raad van commissarissen bij Fastned hebben we zes vaste vergaderingen per jaar. Dan zijn er de vergaderingen van verschillende commissies, bijvoorbeeld de audit- of beloningscommissie. Daarnaast zijn er verschillende sessies en hebben we veel onderling contact. Recent heeft Fastned 150 miljoen euro opgehaald door meer aandelen uit te geven. Dat is fantastisch, daar kan het bedrijf het netwerk in Europa mee uitbreiden. Het is een fase waarin je als raad van commissarissen nauw betrokken bent: 150 miljoen ophalen is een grote verandering voor een bedrijf als Fastned. Er zitten vooral veel kansen in zo’n proces, maar er zijn ook risico’s. Als raad van commissarissen houd je die risico’s in de gaten.

„Het is je rol als commissaris om goed op de hoogte te zijn van wat er gebeurt en om daarover kritische vragen te stellen. In het algemeen houd je de continuïteit van het bedrijf in de gaten. Het belang van de stakeholders staat voorop. Je agendeert onderwerpen, maar je maakt niet de strategie. Dat ligt echt bij de directie. Al heb je natuurlijk wel invloed door de directie aan te moedigen goed naar bepaalde thema’s te kijken.

„De raad van bestuur, daar zitten de mensen die het écht doen, het bedrijf vormgeven. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als daar meer vrouwen in komen. Daarvoor heb je weer nodig dat er veel vrouwen in de pijplijn zitten. De doorstroom stokt omdat Nederland echt heel diep een kostwinnersprincipe in zich bergt. Dat zie je terug in wetgeving, dingen zoals kinderopvang en vaderschapsverlof, maar zit ook in mannen en vrouwen zelf. Een manier van denken waar we groot mee zijn geworden.

‘Als man ken je vaak toch meer mannen. Specifiek zoeken naar een vrouw helpt’

„Of je die diversiteit bereikt met vrouwenquota weet ik niet, laten we niet de hele wereld vol quota zetten. Maar je moet er wel serieus over nadenken. Het helpt in ieder geval als een bedrijf bewust een bepaald profiel opstelt. Dan ga je meer je best doen om buiten de geijkte clubjes te kijken. Dan ga je andere netwerken aanboren.

„Een divers team maakt de besluitvorming beter, zowel aan de omzetkant als aan de compliance- en risico kant. Je voorkomt tunneldenken. Bij de VPRO hebben we nu een raad van toezicht met een best wel mooie diversiteit. Mannen, vrouwen, verschil in leeftijd, in professionele en culturele achtergrond. Dat is soms ook lastig, hè. Daar zeggen mensen met een hele andere professionele achtergrond weleens iets dat ik niet direct begrijp. Maar dat is uiteindelijk ook waanzinnig leuk. En het komt de besluitvorming ten goede.”