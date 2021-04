Hygiënische verloedering

Een van de minder besproken gevolgen van corona is de hygiënische verwaarlozing van het lichaam. Dat constateert het Engelse dagblad The Guardian onder de kop: ‘Ik was mijn handen en genitaliën – de rest heb ik opgegeven.’ Het was een interessante samenvatting van het artikel, hoewel de kop ‘Ik was mijn handen – de rest heb ik opgegeven’ nog iets brisanter zou zijn geweest. (‘Brisant’ betekent explosief en is, nog meer dan ‘sensibiliseren’, het lievelingswoordje van Wopke Hoekstra, die door zijn brisante partijgenoot Pieter Omtzigt steeds weer in uiterst brisante situaties wordt gebracht.)

Ik weet niet of de NRC-lezers zich dit moeten aantrekken, maar uit The Guardian, ook een zogeheten kwaliteitskrant, blijkt dat lezers van zulke kranten niet per se hygiënischer zijn dan andere lezers of niet-lezers. Kwaliteit maakt je misschien wijzer, maar niet schoner.

The Guardian had zijn eigen lezers opgeroepen om over de hygiënische ervaringen met hun lichaam te vertellen. De NRC-lezers kan ik in dit opzicht geruststellen: ik zal deze oproep niet overnemen, al was het alleen maar omdat ik dan moreel verplicht ben ook over mijn eigen wasbeurten te schrijven, wat al te brisante passages in deze column zou opleveren.

Een van die lezers van The Guardian was een zekere Simon Clifford, een ontwerper van elektronica, die bekende dat hij zijn ondergoed pas na twee dagen bij het wasgoed deed en zijn sokken na drie dagen. Douchen? Om de dag. Hij wist niet of hij stonk, want hij woonde alleen.

Een andere lezer antwoordde al even openhartig dat hij zijn tanden nog maar één keer per dag poetste, minder dan driemaal per week een bad nam en weinig deodorant gebruikte. Evie uit Essex, die om begrijpelijke redenen niet bij haar achternaam genoemd wilde worden, onthulde dat ze slechts om de dag baadde. Jack, uit een groep met een hoog coronarisico, had sinds februari 2020 zijn haar niet meer gewassen, „en ik neem alleen een douche als ik het gebouw verlaat”. Zijn kapsel had ik graag op een foto torenhoog vereeuwigd gezien.

Volgens een breder onderzoek in februari onder burgers van het Verenigd Koninkrijk douchte 17 procent van de Britten minder vaak dan ervoor en droeg een derde zijn of haar kleren langer. Ook ging het gebruik van deodorant en tandenborstel achteruit. Vanwaar deze merkwaardige hygiënische verloedering?

De boosdoeners zouden het thuiswerken en het isolement zijn, beide veroorzaakt door corona. Als de lockdown voorbij is, zullen velen ongetwijfeld weer terugkeren naar hun oude gewoonten, maar er zijn ook Britse vrouwen die ontdekten dat hun haar steviger en minder vettig werd als je het nog maar eenmaal per week waste in plaats van elke dag. Ik geef het maar even door voor de vrouwelijke lezers.

Zelf houdt de vuiligheid buiten het lichaam mij meer bezig dan die óp het lichaam. Amsterdam is door corona een lege stad geworden, maar de vuiligheid op straat lijkt alleen maar toegenomen. Matrassen, karton en voedselresten zijn alomtegenwoordig. Dit tot groot enthousiasme van de ratten die de laatste tijd de Rivierenbuurt belegeren. Dat de mens-in-lockdown steeds meer op die ratten begint te lijken, is een ervaringsfeit dat ik, met toestemming van Wopke Hoekstra, zonder meer brisant durf te noemen.