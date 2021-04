Hoeveel vrouwen draaien er mee in de top van het bedrijfsleven?

Verantwoording

NRC stelde een database samen met de commissarissen en bestuurders van 222 grote Nederlandse bedrijven, aan de hand van gegevens uit de Kamer van Koophandel (KvK). Van die topmensen werden naam, sekse en leeftijd genoteerd. De database wordt de komende tijd regelmatig bijgewerkt.



Bij de samenstelling van de lijst met grote Nederlandse bedrijven liet NRC zich inspireren door kennisinstituut Atria. Dat maakte in 2019 voor een soortgelijk topvrouwenonderzoek een overzicht met de 200 grootste bedrijven van Nederland. Daarop staan ondernemingen die onder de Wet bestuur en toezicht vallen, en dus voldoen aan minstens twee van deze drie voorwaarden: een omzet van minstens 40 miljoen euro, ten minste 250 werknemers, en activa van minstens 20 miljoen euro. NRC voegde hier een aantal bedrijven aan toe die economisch en maatschappelijk wel relevant zijn, zoals coöperaties. Sommige bedrijven verdwenen uit de oorspronkelijke lijst vanwege bijvoorbeeld overnames. Bedrijven met een statutair hoofdkantoor buiten Nederland, zoals Shell, zijn niet opgenomen.



Het onderzoek van Atria was niet compleet: van tientallen bedrijven bleef onduidelijk wie de bestuurders en commissarissen waren. De Bedrijvenmonitor Topvrouwen, dat ook regelmatig de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top in kaart brengt, is completer, maar leunt op informatie die bedrijven zelf beschikbaar stellen, via enquêtes waarin ze aangeven hoe het met de diversiteit in de organisatie gesteld is. De onderzoekers maken niet openbaar welke bedrijven meewerken.



Sommige bedrijven, zoals koopjeswinkelketen Action, werken met een zogeheten one-tier board, waarbij geen onderscheid is tussen een raad van bestuurders of commissarissen. In plaats daarvan werken zij veelal met een soort directieteam. Daarvan staan vaak slechts enkelen ingeschreven als bestuurder bij de KvK. De officiële term daarvoor is statutair bestuurder.



De keuze door een bedrijf om sommige bestuurders wel en andere niet in te schrijven als statutair bestuurder drukt een zekere hiërarchie uit: statutair bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor het gehele bedrijf en leggen verantwoording af aan aandeelhouders. Andere bestuurders zijn dan ‘slechts’ verantwoordelijk voor een deel van het bedrijf, of een specifiek geografisch gebied. In deze dataset zijn alleen de bestuurders en commissarissen meegenomen die als zodanig staan ingeschreven bij de KvK.