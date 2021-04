Hoe lang wil de koning nog koning zijn?

Terwijl de meeste democratieën in Europa hun koningen meer dan een eeuw geleden de deur uit gedaan hebben, kan het Huis van Oranje in Nederland nog altijd op bescherming rekenen. Nadat koningen in de negentiende eeuw Nederland eerst failliet lieten gaan en daarna tevergeefs liberalisering tegenwerkten, redden vrouwen in de twintigste eeuw de troon.

Koningin Wilhelmina profileerde zich tijdens en na de Tweede Wereldoorlog als een modern baken van moraal, in plaats van een ouderwets symbool van weelde en macht. Persoonlijke kwaliteiten zoals dapperheid en moed plaatste zij boven onderscheid door geboorte.

Daniela Hooghiemstra is historica en journalist en publiceerde onlangs het boek ‘Om de liefde voor de troon, het dynastieke avontuur van prinses Irene en prins Carlos Hugo’.

Haar dochter, Juliana, propageerde die hang naar ‘zuivere eenvoud’ ook. Haar schoonzoon, Bernhard, van wie pas later bekend werd dat hij tussen 1933 en 1936 zelf een ‘foute’ Duitser was, schoof zijn gezin met gevoel voor public relations naar voren als symbool van overwinning op het kwaad.

Beatrix toverde het nieuwe, op persoonlijk charisma steunende hof vanaf 1980 om in een professioneel apparaat waar zij als ‘majesteit’ mee samensmolt, waarna haar zoon Willem-Alexander vanaf 2013 zijn persoonlijke vrijheid daarbinnen agendeerde. Waar Beatrix maximale samensmelting met de staat nastreefde, wilde hij zich emanciperen. ‘U de politiek, ik mijn eigen leven’, lijkt de ongeschreven liberale regel tussen hem en premier Rutte te zijn.

Alle koninklijke affaires die het koningschap sinds de tweede helft van de vorige eeuw in gevaar gebracht hebben, zijn variaties op dezelfde duivelse driehoek van goddelijke troon, koninklijk individu en gekozen volksvertegenwoordiging. Of het nu gaat om het smeergeld dat in 1976 aan Bernhard betaald werd tijdens de Lockheed-affaire, of om Willem-Alexanders recente coronavakantie, steeds opnieuw wreekt zich het feit dat oude dynastie en moderne democratie haaks op elkaar staan, dat persoonlijke vrijheid met erfelijke last noch met publieke verantwoording te rijmen valt, en dat koninklijk gezag zich moeilijk met democratische controle laat combineren.

Je kunt het koningshuis nog zo modern optuigen, het op erfelijkheid gebaseerde wezen van de koning gaat in tegen het principe dat mensen gelijk, vrij, verantwoordelijk én verantwoording schuldig zijn.

Bekering prinses Irene

Toen Beatrix’ jongere zuster, Irene, in 1964 wilde trouwen met de katholieke, Spaanse troonpretendent Carlos Hugo van Bourbon-Parma, vatte de moderne brandbare tegenstelling voor het eerst openlijk vlam. De onthulling dat de van huis uit protestantse Irene zich in Rome ‘in het geniep’ tot het katholicisme bekeerd had, was een steen in de vijver van het nog verzuilde Nederland. Toen bovendien bleek dat zij en haar verloofde wilden proberen om op de Spaanse troon te komen, dreigde een ‘staatsrechtelijk infarct’.

Als moderne vrouw vond Irene dat niemand met haar geloof en haar partnerkeuze iets te maken had. Maar als prinses was ze vergroeid met haar vorstelijke prerogatieven. Die combinatie was explosief. Terwijl het verloofde paar zich in Spanje onvindbaar hield, stond premier Marijnen, op de hielen gezeten door journalisten en Kamerleden, voor de vraag hoe hij Nederland moest opzadelen met een potentiële troonopvolgster die katholiek was én pion in de strijd om de opvolging van dictator Franco.

Van de noodzaak tot verantwoording waren Irene en Carlos Hugo minder doordrongen. Op het toppunt van de crisis verzuchtte Marijnen tegen de ministerraad: „U moet begrijpen dat men te maken heeft met een familie die niet weet wat democratie is.” Uiteindelijk leidde de constitutionele crisis tot een dramatische breuk van Irene met Nederland én haar ouders.

Weegt de rijkdom die hij vergaart op tegen de zelfverloochening die van hem wordt gevraagd?

Tegenover het restje ancien régime dat met de koning een plaats in het Nederlandse staatsbestel gekregen heeft, staat dat hij sinds 1814 de ene na de andere buiging voor de democratie heeft moeten maken.

Iedere krachtmeting tussen staat en koning had tot nu toe verdere afbrokkeling van het dynastieke eiland tot gevolg. De affaire-Irene resulteerde in de Wet lidmaatschap koninklijk huis, die het onderscheid tussen dynastie en staat aanscherpte. Zowel de straf als de genade die Bernhard na de Lockheed-affaire ontving, markeerde ook de superioriteit van ministers en parlement tegenover de troon.

Na die laatste, haast fatale, botsing vlocht Beatrix – bij haar troonsbestijging in 1980 nog met rookbommen onthaald – zichzelf met rechtsstatelijk besef en ijver het moderne staatsbestel binnen. Hoeveel eigen macht zij dankzij die meesterlijk uitgevoerde vereniging van het schijnbaar onverenigbare verwierf, is nog altijd ‘het geheim van het Noordeinde’.

Maar haar systeem overleefde de nieuwe eeuw niet. De sinds 1984 door christendemocraten geleide, geoliede regeringsmachine werd in 1994 terzijde geschoven door ‘Paars’ en acht jaar later verklaarde Pim Fortuyn de oorlog aan de hele ‘elite’ en het ‘pluche’. Intussen namen burgerprinsessen aan het hof het roer over en braken schandalen uit, van Bernhards buitenechtelijke kinderen, de Zorreguieta-, de Bruinsma- en de Margarita-affaire tot aan gedoe met een vakantiehuis in Mozambique.

Meer mens, minder instituut

Steeds meer een mens en steeds minder een onfeilbaar instituut geworden, werd de koningin in de nieuwe eeuw teruggedrongen naar haar eigen dynastieke eiland. Haar kabinet kwam in de nasleep van de Margarita-affaire in 2003 onder directe verantwoordelijkheid van de premier te staan en nadat Geert Wilders haar in 2007 sommeerde „als een haas” de regering te verlaten, verloor ze in 2012 haar rol bij de kabinetsformatie.

Sindsdien voert Willem-Alexander als een soort geprivatiseerde koninklijke dienst plichtsgetrouw zijn ceremoniële taken uit, leest hij op Prinsjesdag een door ministers geschreven tekst voor en houdt hij toespraken tijdens Dodenherdenking en met Kerst. Maar léven doet hij in het buitenland, waar hij vrij is en journalisten dankzij de door hem afgedwongen ‘mediacode’ op afstand blijven.

In de ‘duivelse driehoek’ van dynastie, democratie en individu gaat de grootste dreiging voor het voortbestaan van de monarchie tegenwoordig van die laatste uit. Je eigen gang gaan aan het hof betekent oorlog. Prinses Irene wilde zelf trouwen, prinses Diana wilde zelf scheiden en Willem-Alexander waarschuwde ooit dat als het parlement hem zijn echtgenote niet zou gunnen, hij er de brui aan zou geven. Onlangs vertrok de Britse prins Harry met zijn filmster Meghan naar Amerika.

Het conflict met de dynastie is door de democratie gewonnen. De wrijving gaat niet meer over de macht van de koning over de staat, daar is weinig van over, maar over de manier waarop hij zijn eigen dynastieke eiland inricht.

Koningin Máxima bracht Latijns charisma naar de troon en liet een modern, werelds, glamour-achtig hof verrijzen. De meeste Nederlanders zijn verguld met het koninklijke theater dat onder haar regie wordt opgevoerd. Punt van discussie is niet langer de staatsrechtelijke macht die daarmee zou worden uitgeoefend, maar de prijs die voor de show betaald moet worden.

Uitkering van de staat

De kritiek daarop zwelt aan. Vanaf dit jaar krijgt prinses Amalia als achttienjarige scholier van de staat een uitkering die negen keer het salaris van onze premier bedraagt. De totale kosten van het hof werden dit jaar officieel geraamd op ongeveer 46 miljoen euro per jaar, maar overige kosten zitten verborgen in diverse begrotingen en onduidelijk is of gedeclareerde onkosten werkelijk gemaakt worden.

Of het nu gaat om die kosten, de aankoop van vakantiehuizen, de aanleg van een speedbootsteiger, de weigering om koninklijk jachtgebied open te stellen of inperking van de persvrijheid door de mediacode, de spanning gaat steeds over de vraag wat de koning als individu gegund wordt.

Tegenover de samenleving die moet accepteren dat de koning erfelijke privileges heeft, staat een koning die zucht onder de plichten die hem door geboorte zijn opgedrongen. In een tijd waarin ‘inclusiviteit’ de nieuwe religie is, valt die speciale geboorte met het gangbare discours steeds moeilijker te rijmen. „Niet apart zetten”, hield Willem-Alexander het Nederlandse volk vorig jaar tijdens Dodenherdenking voor. Intussen ligt een fijnmazig systeem van uitsluiting aan zijn eigen vorstelijke positie ten grondslag.

Dat Nederlanders verenigd zijn in hun afkeer van erfelijk privilege terwijl zij de familie die het belichaamt aan hun borst drukken, is voer voor psychologen. Maar de raadselachtige, haast religieuze gehechtheid van Nederlanders aan Oranje is voor de vraag of de monarchie in Nederland zal overleven, niet bepalend. De vraag of het koningshuis ‘nog van deze tijd’ is, is evenmin relevant. Dat ís niet zo, maar het kan niemand iets schelen.

Boegbeeld van aangeboren rechten

Belangrijker is de vraag hoe lang de koning nog koning wil zijn. Hoe lang hij als individu nog bereid is om zijn talenten op te geven, zijn ideeën te onderdrukken, de Tweede Kamer zeggenschap te geven over de sluiting van zijn huwelijk en zijn kinderen te onderwerpen aan fotosessies waar paparazzi hun namen roepen, zodat ze in de lens kijken.

De vraag is niet of het volk de speciale rechten van de koning nog wel accepteert – dat doet het in ruil voor Spelen graag. De vraag is hoe lang de koning in een wereld van vrije individuen zelf nog het boegbeeld van aangeboren rechten wil zijn. Of de miljoenen die hij vergaart, opwegen tegen de zelfverloochening die van hem wordt gevraagd.

Prinses Irene haalde zich zestig jaar geleden nogal wat op de hals toen ze besloot haar eigen gang te gaan. Maar misschien moet haar achternichtje Amalia toch eens bij haar informeren of zij vindt dat de vrijheid die ze daarmee verwierf, de moeite waard was.