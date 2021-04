Hiphop-pionier Shock G (57) bracht fun, funk én 2Pac naar de voorgrond

„Oh nee, niet Shock G,” twitterde meesterbassist en funkpionier Bootsy Collins in reactie op het overlijden van Digital Underground-oprichter, rapper en muzikant Gregory ‘Shock G’ Jacobs. „Hij hielp P-Funk in leven houden!”

De donderdag op 57-jarige leeftijd overleden Shock G was een inventieve en conceptueel sterke hiphop-pionier die school maakte met zijn muzikaal kleurrijke en humoristische hits, flamboyante alter ego’s en spitsvondige word play. Het grootste succes had zijn hiphopband Digital Underground uit Oakland, Californië, alweer ruim dertig jaar geleden, met hits ‘Doowutchyalike’ (1989) en de voor een Grammy Award genomineerde MTV-favoriet en doorbraakhit ‘The Humpty Dance’ (1990), en platina-debuutalbum Sex Packets uit 1990 en opvolger Sons of the P uit 1991.

Shock G was een creatief multi-talent: een ijzersterke drummer en pianist, DJ en performer en eigenzinnige vocalist, die ook het stripachtige artwork van zijn groep ontwierp. In zijn raps gaf Shock G ruim baan aan uitbundige seksfantasieën, hedonisme en een kinderlijk aandoende verbeeldingskracht, maar evengoed rapte hij scherp over mediakritiek en racisme.

2Pac

Shock G stond aan de basis van het succes van de in 1996 vermoorde rapper Tupac ‘2Pac’ Shakur, die als roadie, rapper en danser begon bij Digital Underground, en voor wie Shock G cruciale nummers produceerde, zoals platina-hit ‘I Get Around’ – waarop Shock G ook te horen is – en ‘So Many Tears’. Ook kwam de muziek van Shock G terug in talloze hits. Zo gebruikten popartiesten als Gorillaz en Spice Girls, Sade en Eminem, in hun muziek een sample van The Humpty Dance.

In zijn producties bracht Shock G, die onder meer samenwerkte met muzikale maestro’s als Dr. Dre, P-Funk-pionier George Clinton en Prince, invloeden uit P-Funk, pop, rock, soul en jazz, en live-instrumenten en samples en scratches op aanstekelijke wijze samen. In Chuck D’s boek This Day in Rap and Hip-Hop History, noemt de Public Enemy-voorman Digital Underground-album Sons of the P „een van de muzikaal meest innovatieve in de hiphopgeschiedenis.”

Met die groep bracht Shock G zes albums uit. Daarnaast verschenen diverse EP’s en compilatie-albums, en in 2004 zijn soloalbum Fear of a Mixed Planet.

Zijn overlijden werd op instagram bekendgemaakt door Digital Underground-mede-oprichter Chopmaster J. Shock G werd dood aangetroffen in een hotelkamer in Florida. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.