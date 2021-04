Het Westen weet zich nog altijd geen raad met Poetins bluf

Bij gebrek aan informatie over wat een ander van plan is, ontstaat de neiging te denken: wat zou ikzelf logischerwijs doen? Mirror-imaging, ‘spiegelen’, zoals het in de psychologie heet, kan fatale gevolgen hebben, zeker als regeringen er het slachtoffer van worden.

De Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941 is een klassieker: Washington achtte het ondenkbaar dat Japan een machtige tegenstander als de VS zou aanvallen en negeerde informatie die op het tegendeel wees.

Dat het Westen zich in 2014 door de Russische annexatie van de Krim liet verrassen, was volgens Christoph Meyer, hoogleraar politieke wetenschappen aan King’s College in Londen, te wijten aan eenzelfde gebrek aan fantasie: vanuit westers perspectief was zo’n invasie irrationeel en Europa en de VS luisterden selectief naar Moskou: ze hoorden wat ze wilden horen.

De bluf en de snelheid waarmee ‘groene mannetjes’ op de Krim sleutelposities innamen, en de desinformatiecampagne via sociale en andere media, inclusief glasharde ontkenningen door het Kremlin, schiepen vervolgens een fait accompli.

Sinds weken houdt Rusland, net als toen, grootschalige „militaire oefeningen” aan de grens met Oekraïne. Als het Westen zich opnieuw zou laten verrassen door een inval, is het zijn eigen schuld, schreef Meyer bij Politico.

Zover zal het vermoedelijk niet komen, na twee weken van diplomatieke en militaire escalatie, nu de Russische minister van Defensie donderdagavond heeft verklaard dat een deel van de aangevoerde eenheden zich per 1 mei zal hebben teruggetrokken, omdat zij „hun doel hebben bereikt”. Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, noemde het besluit „een welkome de-escalatie”.

Verkeerde been

Toch illustreert de episode dat verwarring zaaien over Ruslands ware bedoelingen „essentieel [blijft] voor de strategie van het Kremlin”, aldus Meyer. Met een economie ter grootte van de Italiaanse en een defensiebudget dat maar een kwart is van alle West-Europese landen samen (in absolute cijfers), is Rusland nominaal de zwakste. Maar dat Poetin aan judo doet, een sport die erom draait de ander op het verkeerde been te zetten, is intussen al vaak opgemerkt.

Deze week leek het Westen vooral op zoek naar de rationele calculatie die Rusland nu zou maken. De Poetin die, naar westerse maatstaven, rationeel handelt, is er immers – zie zijn deelname deze week aan de online klimaattop.

Onder de westerse interpretaties van het opvoeren van de spanning door Moskou: nationalistisch sabelgekletter als afleiding voor wijdere binnenlandse onvrede, meer in het bijzonder de behandeling van dissident Aleksej Navalny. Dreigen naar Oekraïne om geen verdere avances naar de NAVO te maken. Of een manier om te zien hoe een nieuwe Amerikaanse president zich houdt onder druk.

Je kon het allemaal wel terughoren in Poetins jaarrede, woensdag, waarin hij het Westen betichtte van provocaties en zelfs het orkestreren van een staatsgreep in Wit-Rusland. En je kon ook meer zien dan dreigen alleen; oefeningen lijken erg op het voorbereiden van vijandelijkheden.

Gekrenkt

Westers onbegrip voor een ‘eigen Russische logica’ is niet nieuw. In zijn beroemde Long Telegram (1946) vanuit Moskou schreef de Amerikaanse diplomaat George Kennan dat de Sovjet-Unie „ongevoelig was voor de logica van de rede” maar „zeer gevoelig voor de logica van macht”.

Militaire oefeningen lijken erg op het voorbereiden van vijandelijkheden

Het werd de basis voor ‘containment’, de indammingsstrategie tijdens de Koude Oorlog, maar zo had Kennan het niet bedoeld: hij zag meer in geduld en politieke dialoog in plaats van militaire druk, in de hoop dat het Sovjet-systeem het door interne spanningen ten slotte zou begeven. De uitbreiding van de NAVO naar het oosten noemde hij later „de domste fout van het Amerikaanse beleid” na de Koude Oorlog, omdat het de „nationalistische, anti-westerse en militairistische tendenzen zal aanwakkeren […] en het Russische buitenlands beleid in een richting zal duwen die ons zeker niet zal bevallen.”

Dat Rusland zijn belangen anders definieert en een totaal andere politieke cultuur heeft, met een hoofdrol voor slachtofferschap, en gekrenktheid door het Westen, „willen wij maar niet erg begrijpen”, zegt Ben de Jong, gastonderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten bij het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. „Rusland is vanouds erg bang voor interne onrust en omverwerping van het regime. In de Koude Oorlog waren westerse samenzweringen een beroepsmatige obsessie van de KGB – daar komt [oud-KGB’er] Poetin vandaan, dat is zijn mentaliteit.”

Onder Poetin heeft Rusland fors in zijn strijdkrachten geïnvesteerd. En het gedraagt zich in toenemende mate opnieuw als in de Koude Oorlog. Zie, onder meer, de intensieve patrouilles van Russische vliegtuigen langs het luchtruim van de NAVO-landen, en de militaire expansie in het Noordpoolgebied.

Maar daarnaast heeft Rusland zich bekwaamd in hybride operaties tegen het Westen, profiterend van wat het als de zwakte van open democratische samenlevingen beschouwt, via een palet van beïnvloeding, politieke ondermijning, desinformatie via sociale media, elektronische spionage en sabotage. En sinds een jaar: het aanwakkeren van verdeeldheid over de westerse corona-aanpak met valse claims over het eigen Spoetnik-vaccin. Die oorlog woedt permanent, met de publieke opinie als slagveld.

„Cynisch genoeg zou je kunnen zeggen dat we oorlog vroeger nodig hadden om machtstransities en nieuwe wereldordes te markeren”, zei Financial Times-columnist Gideon Rachman in een podcast van de European Council on Foreign Relations (ECFR). „De interessante vraag is hoe je het zonder oorlog doet. De hybride-oorlog van de Russen toont dat ze die les hebben geleerd: erkennen dat je de VS niet in een tankslag kunt verslaan, maar dat het ook een soort overwinning is als je hun binnenlandse orde zeer instabiel maakt.”

Met zulke pogingen weet het Westen intussen nog steeds niet goed raad. „De fundamentele zwakte [in het Amerikaanse beleid] is dat het reactief is”, schreef buitenland-expert Matthew Sussex voor The Interpreter, het blad van een Australische denktank. „Gedurende Poetins hele presidentschap zijn de VS er niet in geslaagd het initiatief in de relatie te bemachtigen. In plaats daarvan heeft Washington genoegen genomen met voornamelijk economische en institutionele sancties, afgewisseld met sporadische, halfhartige resets.”

Tandeloos

En van de Europese Unie – verdeeld en tandeloos – heeft Poetin op dit vlak in elk geval weinig te vrezen.

Een oorzaak van die slapte is dat de EU, die bestaat bij de gratie van regels, geen antwoord heeft op wat ze als valsspelen beschouwt. Rusland heeft daar overigens geen octrooi op. Zie ook hoe China de Zuid-Chinese Zee inlijft en tientallen ‘vissersschepen’ laat ankeren bij Filippijnse atollen, omdat ze „schuilen voor slecht weer”. Of zie, langer geleden, hoe Bosnische Serviërs VN-blauwhelmen gijzelden.

Het knappe van zulke ‘grey zone operations’ is dat je er eigenlijk niet tegen kunt optreden zonder zelf te escaleren naar militaire actie. „We hebben militaire doctrines ontwikkeld voor oorlog en doctrines voor normale internationale betrekkingen”, zei Jake Sullivan in 2019, die net is aangetreden als Joe Bidens nationale veiligheidsadviseur. „Wat we niet hebben zijn doctrines voor activiteiten die uitstijgen boven de normale diplomatie maar onder het niveau van oorlog blijven.”

Al maakte hij vorige week duidelijk dat je het spel niet volgens de Russische regels hoeft te spelen. „We hebben de Russische regering duidelijk gemaakt dat het lot van Navalny hun verantwoordelijkheid is”, zei hij tegen CNN. „Ik ga dat nu niet publiekelijk uitspreken, maar we hebben via diplomatieke kanalen aan het hoogste niveau van de Russische regering duidelijk gemaakt dat er gevolgen zullen zijn als Navalny sterft.”