Het is tijd dat het Westen zijn verdediging op peil brengt

Een gevoel van machteloosheid wakkert het verlangen aan naar klare taal. De snel verslechterende gezondheid van de Russische oppositieleider Navalny laat niet onberoerd. Het lot van de Oeigoeren in China is schrijnend. En alsof de Covid-wereld niet al genoeg aan zijn hoofd heeft, speelde Vladimir Poetin ook nog eens een onduidelijk spel met militairen aan de grens met kruitvat Oekraïne.

Is het niet hoog tijd dat het Westen een streep trekt: tot hier en niet verder? Deze week was het Oekraïne, volgende week is weer ergens anders een crisis. Is het Westen niet veel te behoedzaam? Een boos statement daar, een sanctie hier – daar ligt zo’n autocraat toch niet wakker van?

Laat Oekraïne toe tot de NAVO en erken Taiwan als volwaardige staat, bepleitte columnist Rod Liddle in The Sunday Times. Het wordt tijd dat het Westen ruggengraat toont, meende hij: stop met appeasement en daag ze maar uit, die autocraten.

Niet alleen de onstuimige Liddle, ook de veel bedachtzamere Alex Krijger, politiek consultant in Den Haag en bestuurslid van de Atlantische Commissie, riep de EU op de eigen democratische principes nadrukkelijker te verdedigen. „Wat minder Chamberlain en meer Churchill.”

De verwijzingen naar het krachtdadige antwoord van Churchill op Hitler is een heldere Twitter-metafoor. Maar brengt de vergelijking het huidige debat ook verder?

Toen Churchill op 28 mei 1940 besloot niet te onderhandelen met Duitsland had Hitler Europa al goeddeels onder de voet gelopen en de Britse Expeditionary Force teruggedrongen tot Duinkerken. Het onheil had zich al deels voltrokken, Churchill wist dat de dreiging héél dichtbij was. Hij wist ook dat Duitsland een onbetrouwbare gesprekspartner was en hij ging ervan uit dat hij in een uitruil een deel van de Britse vloot moest opgeven en dat daarmee het British Empire in gevaar kwam. Churchill nam toen, goddank, een enorm risico.

In 2021 is de dreiging verder weg, zowel geografisch als psychologisch, ze is diffuser en minder acuut, al kan de temperatuur onverwachts snel oplopen. De autocraten begaan een deel van hun wandaden nu op eigen bodem, waar ze vrijwel niet aangepakt kunnen worden, anders dan door sancties en naming and shaming. Dat kan altijd feller.

Daarnaast bedreigen ze soevereiniteit en democratie in hun onmiddellijke omgeving – Taiwan, Oekraïne. Ze zien dat als bezittingen die ze op een zwak moment in de historie zijn kwijtgeraakt. Daarmee is niets goedgepraat, maar als het gaat om westerse bereidheid Churchilliaanse risico’s te nemen is het een andere casus dan een Russische expeditie in pakweg NAVO-lid Litouwen.

Het Westen, lees de VS, heeft nooit hardop gezegd wat het zal doen als Rusland Oekraïne binnenvalt of als China Taiwan inpalmt. Misschien is het nu wel tijd dat debat te voeren.

China en Rusland dagen het Westen ook op eigen bodem uit. Economisch en in cyber. Deze week bleek dat Huawei wel degelijk via KPN de Nederlandse premier kon afluisteren. Het is de hoogste tijd dat het Westen zijn verdediging op peil brengt.

Het Westen hoeft in de nieuwe confrontatie niet onmiddellijk om zijn voortbestaan te vrezen. Dat laat ruimte voor gemakzucht, maar ook voor overleg. De presidenten Poetin, Xi en Biden vergaderen deze week over het klimaat. En westerse leiders bellen regelmatig met het Kremlin. Het Westen heeft er veel bij te winnen als die kanalen open blijven. De Churchill-optie kan dan altijd nog.

Redacteur geopolitiek Michel Kerres en Oost-Europa-deskundige Hubert Smeets schrijven hier afwisselend over de kantelende wereldorde.

