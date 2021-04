Het is stil in het reisbureau van Prasad, nu Londen vluchten uit India schrapt

Hij wist dat de wereld nog niet normaal was toen hij op maandag 12 april na vijf maanden de deur van zijn kleine reisbureau in Wembley weer opende. Maar Prasad Rosa, directeur van de World Tour Store, gespecialiseerd in reizen naar India en Sri Lanka, wist ook dat zijn klanten erop gebrand waren om weer te reizen.

„Mijn omzet is tachtig tot negentig procent lager dan normaal. Maar ik had de hoop dat we met de eerste versoepelingen van de lockdown in Engeland heel langzaam de draad weer konden oppakken. Mijn klanten hebben een jaar niet normaal kunnen reizen. Ze hebben bruiloften gemist. Ze konden soms niet naar de begrafenis van familieleden.”

Het enthousiasme duurde precies een week. Afgelopen maandag maakte de Britse regering bekend dat alleen nog maar reizigers met Britse verblijfsvergunning uit India mogen inreizen, Zij moeten bovendien eerst tien dagen in verplichte quarantaine in een hotel doorbrengen. Dat is wéér een blokkade, dacht Rosa.

Vier maanden geleden sloot India al de grens voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, uit angst voor de Britse mutant van het virus. Nu zet het VK andersom India op een rode lijst, uit vrees voor een nieuwe ‘Indiase’ virusvariant. Een paar weken geleden werden Pakistan en Bangladesh al op die lijst gezet. Premier Boris Johnson verschoof, voor de tweede keer dit jaar, een bezoek aan de Indiase premier Narendra Modi, dat gepland stond voor dit weekend.

Rosa’s reisbureautje aan Ealing Road in Noord-Londen is ingeklemd tussen winkeltjes die zich richten op buurtbewoners van Indiase komaf. Ongeveer een vijfde van de inwoners van de deelgemeente Brent heeft Indiase wortels. Nu de goudwinkels en kledingzaken weer open mogen, zijn de trottoirs weer vol, maar bij Rosa blijft het stil. „Er is geen enkele aanloop.”

Toch had hij het deze week druk. De nieuwe quarantainemaatregel gaat deze vrijdag in. Dus probeerden nog zoveel mogelijk mensen op vluchten vóór de deadline te komen. „Ik was vooral bezig met omboeken”, zegt Rosa. Een pleidooi van de reisbranche om nog even extra vluchten in te zetten werd afgewezen.

Record aan besmettingen

De pandemie loopt in India snel uit de hand. Donderdag registreerde India het hoogste aantal besmettingen in een periode van 24 uur dat wereldwijd ooit in een land genoteerd werd, 314.835. In dezelfde periode vielen in India 2.104 doden, een nationaal record.

Het Indiase gezondheidssysteem staat op instorten. Er is een groot tekort aan zuurstof. Een aantal ziekenhuizen in New Delhi zou donderdag al helemaal geen zuurstof meer gehad hebben. Op de BBC kan Rosa elke avond reportages zien over Indiërs die met doodzieke familieleden van overbelast ziekenhuis naar overbelast ziekenhuis rijden totdat het te laat is.

De opleving van de pandemie is volgens deskundigen terug te voeren op een aantal oorzaken. De veiligheidsmaatregelen waren te soepel, een Hindoestaans festival dat miljoenen bezoekers trok kon gewoon doorgaan en ook vinden er verkiezingsbijeenkomsten plaats.

Van veel kanten klinkt kritiek op de regering van premier Modi, met name op het feit dat ze verscheidene reusachtige hindoefestivals gewoon heeft laten doorgaan. De traditionele Kumbh Mela van de plaats Haridwar aan de Ganges trok vorige week zo’n vijf miljoen pelgrims uit heel India. De gelovigen, die allen een ritueel bad in de rivier namen, menen dat ‘moeder Ganga’ (de Ganges) hen tegen het virus zou beschermen. Al direct ter plaatse werden duizenden besmettingen vastgesteld. Zowel regering als bevolking legde rechterlijke uitspraken naast zich neer.

Nieuwe variant

En dan is er die nieuwe Indiase variant waar men zich ook in Londen zorgen over maakt. Het VK wil geen enkel risico lopen, nu het al zo ver is met het vaccineren en de Britse variant aardig overwonnen is. Maar het is nog niet te zeggen of de Indiase variant sterker is dan de Britse en of die makkelijker ontsnapt aan vaccins.

Volgens minister van Gezondheidszorg Matt Hancock waren begin deze week 103 gevallen van de Indiase variant in het VK vastgesteld. Het leeuwendeel daarvan was te herleiden tot buitenlandse reizen. Tussen 25 maart en 7 april kwamen 3.345 reizigers binnen uit India, bijna 5 procent daarvan was besmet.

Met medewerking van Floris van Straaten

